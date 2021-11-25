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Таролог рассказала, кто из Мамаевых первым заведет ребенка в новых отношениях

Развод Павла и Аланы оказался очень скандальным и сопровождался взаимными оскорблениями, дележом имущества и обвинениями в предательстве. При этом футболист уже успел завести новые отношения.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алана Мамаева с бывшим мужем

Фото: @alana_mamaeva

Сама Алана, по слухам, вновь вернулась к бывшему мужу Александру Липовому, хотя сама она это опровергает.

В беседе с «Пятым каналом» таролог Саона рассказала, что ждет бывших возлюбленных в новых отношениях.

Интересно, что по картам Алане предстоит скоро снова стать матерью:

«По картам Мамаевой выпадает деторождаемость, выпадает ей ребенок и то, что в ближайшее время мы все услышим, возможно, даже перед Новым годом, о том, что она в положении и может дать поколение своего рода», — заявила таролог.

А вот отношения Павла Мамаева и Надежды Санько она назвала бесперспективными.

«Даже если у них и будет ребенок, что маловероятно, то эти отношения не приведут их ни к чему хорошему. Эти люди разойдутся, так как им не судьба быть вместе», — подводит итог Саона.

Алана неоднократно резко высказывалась о новой возлюбленной своего бывшего мужа. Она утверждает, что от футболиста ей нужны только деньги, и роман с ее знакомой не приведет Павла ни к чему хорошему. Стоит отметить, что после разрыва с Аланой Павел также отказывается материально помогать их общей дочери.

Фото: Instagram

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