Таролог рассказала, кто из Мамаевых первым заведет ребенка в новых отношениях

Сама Алана, по слухам, вновь вернулась к бывшему мужу Александру Липовому, хотя сама она это опровергает.

В беседе с «Пятым каналом» таролог Саона рассказала, что ждет бывших возлюбленных в новых отношениях.

Интересно, что по картам Алане предстоит скоро снова стать матерью:

«По картам Мамаевой выпадает деторождаемость, выпадает ей ребенок и то, что в ближайшее время мы все услышим, возможно, даже перед Новым годом, о том, что она в положении и может дать поколение своего рода», — заявила таролог.