Таролог рассказала, кто из Мамаевых первым заведет ребенка в новых отношениях
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Фото: @alana_mamaeva
Сама Алана, по слухам, вновь вернулась к бывшему мужу Александру Липовому, хотя сама она это опровергает.
В беседе с «Пятым каналом» таролог Саона рассказала, что ждет бывших возлюбленных в новых отношениях.
Интересно, что по картам Алане предстоит скоро снова стать матерью:
«По картам Мамаевой выпадает деторождаемость, выпадает ей ребенок и то, что в ближайшее время мы все услышим, возможно, даже перед Новым годом, о том, что она в положении и может дать поколение своего рода», — заявила таролог.
А вот отношения Павла Мамаева и Надежды Санько она назвала бесперспективными.
«Даже если у них и будет ребенок, что маловероятно, то эти отношения не приведут их ни к чему хорошему. Эти люди разойдутся, так как им не судьба быть вместе», — подводит итог Саона.
Алана неоднократно резко высказывалась о новой возлюбленной своего бывшего мужа. Она утверждает, что от футболиста ей нужны только деньги, и роман с ее знакомой не приведет Павла ни к чему хорошему. Стоит отметить, что после разрыва с Аланой Павел также отказывается материально помогать их общей дочери.
Фото: Instagram