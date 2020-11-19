Тарасова в стильном костюме, Собчак в клетчатом пиджаке и другие на премьере «Смертельных иллюзий»

По сюжету знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, в котором планируют раскрыть секреты семи самых опасных трюков из мира иллюзий. Во время номера с аквариумом братьям становится понятно, что шоу пошло не так: ассистентка не появляется в нужном месте, а в наушниках звучит голос таинственного организатора, который становится проводником всего шоу, изменив механизмы сложных трюков. «Голос» предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для жизни трюки. Если шоу не продолжится, «голос» начнет убивать одного за другим. Зрителям предстоит стать свидетелями и участниками опасной игры, а братьям — спасти их жизни и жизни любимых.

В прокат фильм выходит 19 ноября. Купить билеты можно здесь.