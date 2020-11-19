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Тарасова в стильном костюме, Собчак в клетчатом пиджаке и другие на премьере «Смертельных иллюзий»

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Аглая Тарасова

Фото: Пресс-служба

B кинотеатре «Москва» состоялся показ фильма «Смертельные иллюзии», на котором собрались создатели и актеры картины.

Картину представили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Данила Якушев, Ирина Безряднова, актер и креативный продюсер Сергей Сафронов, режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист Михаил Зубко, композитор Dj Грув.

Аглая Тарасова появилась на показе в стильном брючном костюме, который дополнила грубыми ботинками с металлическими мысами.

Илья Бачурин и Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Поддержать творческую группу фильма пришли друзья и коллеги, в числе которых были Константин Богомолов и Ксения Собчак. Журналистка выбрала для выхода в свет образ в стиле casual — объемную голубую водолазку она сочетала с клетчатым пиджаком свободного кроя.

По сюжету знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, в котором планируют раскрыть секреты семи самых опасных трюков из мира иллюзий. Во время номера с аквариумом братьям становится понятно, что шоу пошло не так: ассистентка не появляется в нужном месте, а в наушниках звучит голос таинственного организатора, который становится проводником всего шоу, изменив механизмы сложных трюков. «Голос» предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для жизни трюки. Если шоу не продолжится, «голос» начнет убивать одного за другим. Зрителям предстоит стать свидетелями и участниками опасной игры, а братьям — спасти их жизни и жизни любимых. 

В прокат фильм выходит 19 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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