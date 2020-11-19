Тарасова в стильном костюме, Собчак в клетчатом пиджаке и другие на премьере «Смертельных иллюзий»
Фото: Пресс-служба
Картину представили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Данила Якушев, Ирина Безряднова, актер и креативный продюсер Сергей Сафронов, режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист Михаил Зубко, композитор Dj Грув.
Аглая Тарасова появилась на показе в стильном брючном костюме, который дополнила грубыми ботинками с металлическими мысами.
Фото: Пресс-служба
Поддержать творческую группу фильма пришли друзья и коллеги, в числе которых были Константин Богомолов и Ксения Собчак. Журналистка выбрала для выхода в свет образ в стиле casual — объемную голубую водолазку она сочетала с клетчатым пиджаком свободного кроя.
По сюжету знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, в котором планируют раскрыть секреты семи самых опасных трюков из мира иллюзий. Во время номера с аквариумом братьям становится понятно, что шоу пошло не так: ассистентка не появляется в нужном месте, а в наушниках звучит голос таинственного организатора, который становится проводником всего шоу, изменив механизмы сложных трюков. «Голос» предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для жизни трюки. Если шоу не продолжится, «голос» начнет убивать одного за другим. Зрителям предстоит стать свидетелями и участниками опасной игры, а братьям — спасти их жизни и жизни любимых.
В прокат фильм выходит 19 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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