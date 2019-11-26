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Тарасова в мини, Пескова в леопарде и другие звезды на премьере фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Аглая Тарасова

Фото: Пресс-служба

В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Фильм представили продюсер Олег Капанец, режиссер Василий Чигинский, актеры Александр Фокин, Ярослав Жалнин, Анастасия Веденская и внук Льва Ивановича Яшина Василий Фролов. Гостей встречал на красной дорожке спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Гостями премьеры стали Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Анна Пескова, Женя Малахова, Антон Шунин, Олег Тактаров, Елена Захарова и многие другие.

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

Фильм выходит в прокат 28 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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