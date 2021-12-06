Тарасова резко отреагировала на слова Рудковской в свой адрес: «Кто она вообще такая?»

Татьяна Тарасова заявила, что не видит потенциала в Саше Плющенко, которого родители едва ли не с младенчества поставили на коньки. Мальчик много и усердно тренируется, Яна Рудковская пророчит сыну славу мирового уровня. Но Татьяна Тарасова с ней не согласна, и об этом она прямо заявила в «Секрете на миллион».

Тогда же Тарасова отметила, что бессмысленно сравнивать тренерские способности Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, так как Этери на головы выше всех в своем деле. Не оставила Татьяна Тарасова без внимания и Яну Рудковскую, которая, по ее мнению, плохо влияет на мужа-спортсмена.

Яна Рудковская молчать не стала. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» продюсер заявила, что пребывает в шоке от слов Татьяны Тарасовой. Яна не согласилась ни с одним высказыванием в адрес своей семьи. «Говорить, что я испортила что-то своему мужу... Ему невозможно что-то испортить», — резюмировала она.

Яна припомнила, что именно ее муж заступился за Татьяну Тарасову, когда ту словесно задела команда Тутберидзе в одном небольшом конфликте.

Одним словом, Рудковская резко прошлась по всей речи знаменитого тренера. И, когда журналисты издания вновь обратились к Тарасовой с вопросом, не желает ли она парировать Рудковской, Татьяна Анатольевна резко отреагировала: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»

Напомним, что Татьяна Тарасова тренировала олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. К ней спортсмен ушел от своего первого наставника Алексея Мишина. Тарасова уверена, что равных Ягудину нет. Но Яна Рудковская не согласна с этим, она при каждом удобном случае отмечает, что у Евгения Плющенко намного больше олимпийских медалей.