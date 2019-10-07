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Тарасов с беременной Костенко, Рудова и другие: друзья и близкие поддержали рэпера T-Killah на сольном концерте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Тарасов и Анстасия Костенко

Фото: Пресс-служба

Знаменитости посетили концерт T-Killah в Москве.

В субботу, 5 октября, состоялся сольный концерт T-Killah в «Известия HALL». Открыла концерт Миа Бойка, а в ходе выступления рэпера на сцену вышла его супруга MATARA (Мария Белова) в свадебном платье, и муж бесконечное количество раз признавался ей в любви через песню.

Фото: Пресс-служба

Друзья и близкие музыканта — Дмитрий Тарасов с беременной Анастасией Костенко, родственники T-Killah и Марии Беловой, Наталья Рудова и не только — с удовольствием позировали фотографам перед началом концерта, наслаждались действом в вип-зоне.

Фото: Пресс-служба

Afterparty концерта прошла в узком кругу самых близких гостей артистов в ресторане на Кутузовском.

Фото: Пресс-служба

Среди гостей были замечены: певица и блогер KARA KROSS, актриса Наталья Рудова, певица Vicky K, футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко, телеведущая Марина Ермошкина, генеральный продюсер Русской Медиагруппы Сергей Балдин, певица MASHA, Дима Карташов и другие.

Фото и видео: пресс-служба, instagram

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