Тарасов с беременной Костенко, Рудова и другие: друзья и близкие поддержали рэпера T-Killah на сольном концерте

В субботу, 5 октября, состоялся сольный концерт T-Killah в «Известия HALL». Открыла концерт Миа Бойка, а в ходе выступления рэпера на сцену вышла его супруга MATARA (Мария Белова) в свадебном платье, и муж бесконечное количество раз признавался ей в любви через песню.