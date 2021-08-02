Таня Терешина ушла от мужа: «Хочется без публичных скандалов, унижений и обид»

Терешину удивило, что девочка расстроилась, когда она рассказала своей старшей дочери о принятом решении, ведь супруг не проводил времени с детьми.

«Она мне сказала, что ей скучно и грустно будет без него. Странно. Олег с ней вообще не проводил время. Просто ноль. И дети все равно привязываются, даже неродные».

При этом певица отмечает, что не стоит искать причину в третьем человеке, ни с ее стороны, ни со стороны ее супруга.

«В наших отношениях никогда не было третьего человека. Не было ревности и подозрений. Не было страхов на этот счет .. но на протяжении общей жизни всегда были вещи которые иногда даже хуже чем любовницы и любовники. Иногда!!!

Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид.. хотя обида есть.. но я с этим работаю. И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить. Оставь меня в покое, не хочешь помогать не помогай. Только не трогай меня . Никогда. ( если что , меня никто не бил… «не трогай» это фигурально, а то напишут пургу) P.s. Вот вам, как вы любите. Плитка не плывет, лицо не идеальное…Никакого фотошопа, фильтров, масок вранья. Ни в тексте ни в фото. Я. Кстати я в хорошем настроении и состоянии. Даже очень!», — добавила она.

Ранее Терешина уже заявляла о проблемах в браке и желании развестись, и добавляла, что в долгих отношениях ей всегда было некомфортно.