Таня Терешина ушла от мужа: «Хочется без публичных скандалов, унижений и обид»
Брак Тани Терешиной, судя по всему, подошел к концу. Певица заявила, что ушла от своего супруга. По словам девушки, причин для разрыва отношений было много, хотя она давала шансы на сохранение брака. Однако ими не воспользовались.
«Я больше не хочу жить с мужем. Не пытайте меня о причинах. Они конечно есть. На фоне них я тупо разлюбила человека, давно.. но шанс на спасение чувств , семьи в целом я давала. И не один. Но больше у меня нет никаких чувств и поэтому я не вижу смысла жить вместе. Ну как сказать « никаких»», – написала Терешина в своем блоге.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tanya_tereshina
«Есть много разных. Из самого человеческого это привязанность и привычка, но есть и много негативного. И все друзья, близкие и дети , все все знают и знают в чем главная причина , все видели , что если ничего не поменяется, то отношения такие обречены, но все же к моему удивлению например моя дочь взгрустнула, узнав что я не хочу больше жить с мужем. Честно, об этом я вообще не думала. Ведь они особенно не общались», – рассказала она.
Терешину удивило, что девочка расстроилась, когда она рассказала своей старшей дочери о принятом решении, ведь супруг не проводил времени с детьми.
«Она мне сказала, что ей скучно и грустно будет без него. Странно. Олег с ней вообще не проводил время. Просто ноль. И дети все равно привязываются, даже неродные».
При этом певица отмечает, что не стоит искать причину в третьем человеке, ни с ее стороны, ни со стороны ее супруга.
«В наших отношениях никогда не было третьего человека. Не было ревности и подозрений. Не было страхов на этот счет .. но на протяжении общей жизни всегда были вещи которые иногда даже хуже чем любовницы и любовники. Иногда!!!
Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид.. хотя обида есть.. но я с этим работаю. И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить. Оставь меня в покое, не хочешь помогать не помогай. Только не трогай меня . Никогда. ( если что , меня никто не бил… «не трогай» это фигурально, а то напишут пургу) P.s. Вот вам, как вы любите. Плитка не плывет, лицо не идеальное…Никакого фотошопа, фильтров, масок вранья. Ни в тексте ни в фото. Я. Кстати я в хорошем настроении и состоянии. Даже очень!», — добавила она.
Ранее Терешина уже заявляла о проблемах в браке и желании развестись, и добавляла, что в долгих отношениях ей всегда было некомфортно.
Фото: Instagram Тани Терешиной
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