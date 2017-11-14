Танго, джаз и танец живота: Любовь Толкалина поделилась соблазнительными видеороликами
Часто, когда профессиональные модели позируют перед фотографом, процесс напоминает танец: зная свои сильные стороны, они меняют выгодные ракурсы, стараясь выдать как можно больше хороших кадров за короткий срок.
У Любови Толкалиной похожий подход: она тоже танцует перед камерой, но, являясь профессиональной актрисой, представляет каждое платье как определенный стиль танца. В каком-то ей хочется танцевать задорный джаз, а какое-то напоминает ей танго.
«Фразу: "давай по спокойнее чуть чуть" я слышу с самого детского сада.... вот доросла почти до 40кета, а туда же... сегодня она прозвучала из уст креативного продюсера телеканала СТС!!! А значит детский сад forever..... снимаемся для банеров сериала "девочкинесдаются" скоро на СТС и наружке всея Руси», — рассказала она.
Поклонники таланта актрисы остались в восторге от видеороликов, которыми она поделилась сегодня вечером. Они отметили необычайную грацию артистки. «Какая же она все таки шикарная женщина!!!», «Красотка, слов нет, само совершенство...», «Ноги безупречны!!!», «Королева красоты русского кинематографа!», «Очень и очень. Великолепная. Давно любуюсь на Вас. И как на женщину и на актрису», — пишут они.
А вы любите фотографироваться?
Фото: Instagram