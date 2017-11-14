Любовь Толкалина сексуально позирует фотографу.

Часто, когда профессиональные модели позируют перед фотографом, процесс напоминает танец: зная свои сильные стороны, они меняют выгодные ракурсы, стараясь выдать как можно больше хороших кадров за короткий срок.

У Любови Толкалиной похожий подход: она тоже танцует перед камерой, но, являясь профессиональной актрисой, представляет каждое платье как определенный стиль танца. В каком-то ей хочется танцевать задорный джаз, а какое-то напоминает ей танго.