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Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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Сергей Лазарев в женской обуви держится лучше, чем Настя Ивлеева.

На днях 35-летний певец Сергей Лазарев стал гостем шоу Анастасии Ивлеевой. Одним из самых ярких моментов выпуска стал зажигательный танец, который пара исполнила, надев красные женские туфли на высоких каблуках.

Подписчики блога артиста отметили, что он держится на «шпильках» даже лучше, чем его партнерша.

Видео вызвало резонанс в Сети. Кто-то смеется вместе с Настей и Сергеем, кто-то обвиняет музыканта в том, что он надел обувь, которую все привыкли видеть на женщинах.

Впрочем, иногда мужчины справляются с такой обувью наравне с представительницами прекрасного пола.

Фото и видео: instagram

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