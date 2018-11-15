Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть

На днях 35-летний певец Сергей Лазарев стал гостем шоу Анастасии Ивлеевой. Одним из самых ярких моментов выпуска стал зажигательный танец, который пара исполнила, надев красные женские туфли на высоких каблуках.

Подписчики блога артиста отметили, что он держится на «шпильках» даже лучше, чем его партнерша.