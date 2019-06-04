Танцы на столе, рэп и сцены любви с брутальным красавцем: Светлана Лобода выпустила клип на песню «Пуля-Дура»

Песню, которая уже стала хитом, певица представила в конце апреля. Съемки клипа проходили в Португалии. «Чего бы это ни стоило. Да, мне это нужно!!», — писала Лобода в блоге, работая над видео.

Полностью клип можно увидеть на YouTube-канале певицы.