Забавный видеоролик появился на странице Екатерины Климовой.

Подписчикам Екатерины видеоролик очень понравился. Кроме того, как обычно, они осыпали комплиментами маму четверых детей: «Ржу над вами🙈😜😄 Ребята, какие же вы крутяшки», «Вот это фигура у Кати... как будто ей 20-25... А чем секрет?», «Какие ж Вы классные. Катюша вообще эталон женщины) Такая фигура после 4 родов). Удачи Вам, ребята во всем)», «Как женщина, родившая 4 детей, может быть настолько хороша? Ведьма!!!!», «Супер,обожаю людей с чувством юмора», «Повеселили😂 Катерина фигура у вас просто вау!👯».