«Танцующий немиллионер»: Екатерина Климова в бикини устроила с мужем жаркие танцы у бассейна
Популярные российские актеры Екатерина Климова и Гела Месхи решили доказать пользователям Сети, что ничем не хуже популярного «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки и его красавицы-подруги. В Instagram Екатерины появилось видео зажигательного танца под песню Потапа и Насти Каменских «Непара».
Подписчикам Екатерины видеоролик очень понравился. Кроме того, как обычно, они осыпали комплиментами маму четверых детей: «Ржу над вами🙈😜😄 Ребята, какие же вы крутяшки», «Вот это фигура у Кати... как будто ей 20-25... А чем секрет?», «Какие ж Вы классные. Катюша вообще эталон женщины) Такая фигура после 4 родов). Удачи Вам, ребята во всем)», «Как женщина, родившая 4 детей, может быть настолько хороша? Ведьма!!!!», «Супер,обожаю людей с чувством юмора», «Повеселили😂 Катерина фигура у вас просто вау!👯».
Напомним, 49-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки прославился жаркими танцами со своей бывшей возлюбленной Джоржией Габриэле, которые выкладывал в своем Instagram. На днях стало известно, что властями Италии было арестовано все имущество предпринимателя. По информации издания Corriere della Sera, Вакки взял в банке Banco BPM кредит на крупную сумму — 10,5 миллионов евро. Но так и не вернул их.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram, starface