Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые показала в своем Instagram лицо своей новорожденной дочери. Малышка по имени Блу Иерусалима оказалась особенной — у девочки врожденная расщелина неба, которую также называют «волчьей пастью».

«С огромной любовью мы хотим рассказать вам историю рождения нашей Блу Иерусалимы. Мы очень рады, что наконец вы познакомились с ней.

Блу родилась с «волчьей пастью. Наши душа и сердце сразу же были с нашей дочерью, но в то же время и со всеми семьями, которые тоже столкнулись с этим. Это случается с одним из 700 младенцев.

Нам очень повезло — у нас есть отличная команда врачей, в нужное время они сделают операцию и таким образом помогут ей жить нормальной жизнью», — пишет он.