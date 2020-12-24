Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь
Фото: www.instagram.com/gianlucavacchifans/?hl=ru
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые показала в своем Instagram лицо своей новорожденной дочери. Малышка по имени Блу Иерусалима оказалась особенной — у девочки врожденная расщелина неба, которую также называют «волчьей пастью».
«С огромной любовью мы хотим рассказать вам историю рождения нашей Блу Иерусалимы. Мы очень рады, что наконец вы познакомились с ней.
Блу родилась с «волчьей пастью. Наши душа и сердце сразу же были с нашей дочерью, но в то же время и со всеми семьями, которые тоже столкнулись с этим. Это случается с одним из 700 младенцев.
Нам очень повезло — у нас есть отличная команда врачей, в нужное время они сделают операцию и таким образом помогут ей жить нормальной жизнью», — пишет он.
Он отмечает, что с женой они хотят помочь тем семьям, у которых похожая проблема и нет денег на хороших врачей, и поддержать фонды, которые им помогают.
Малышка родилась в конце октября, у Вакки и его молодой супруги, Шэрон Фонсеки, которая, по признанию самого Джанлуки, стала единственной в мире женщиной, с которой он захотел построить семью.
Фото и видео: Instagram Джанлуки Вакки
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