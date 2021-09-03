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Танцор Пухляш заявил, что его не выгоняли из Little Big, и назвал настоящую причину ухода

Некоторое время назад поклонники группы были шокированы тем, что Little Big отказались от сотрудничества с танцором Пухляшом. Все решили, что между членами коллектива произошел конфликт, однако дело оказалось намного проще — танцора никто не выгонял, все просто неправильно поняли ситуацию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Красилов, селфи

Фото: @dimakrasilove

Танцор Пухляш, появившийся в клипах Little Big, стал настоящим талисманом и символом группы и привлек к себе очень много внимания. А когда он ушел, все очень расстроились — поклонники начали гадать, что же произошло.

В интервью для «СтарХита» он рассказал, что люди поняли Антона Лиссова совсем не так — группа вовсе не выгнала танцора.

Дмитрий пояснил, что он выполнил свою часть договоренности — на три клипа группы. А после этого они закончили работу и разошлись.

«Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Вышло интервью Антохи Лиссова, в котором он странно высказался. И все подумали, что меня прогнали из коллектива. Мы с ним даже поговорили после этого, и он подтвердил, что не имел в виду ничего плохого. Мы не враги, разошлись без криков и ссор, сейчас можем иногда переписываться в Инсте. Я же не был участником группы Little Big, я просто приглашенный актер», — заявил он.

При этом он добавил, что и сам не хотел продолжать с ними работу — но по личным причинам, а не из-за каких-либо обид или неприязни.

«Если бы все это время я был с ними и не работал над своими проектами, то просто стал бы заложником образа. Они дали мне крутой толчок, мы разошлись, и я пошел своей дорогой. Cтоять с ними и подтанцовывать — это прикольно, но не моя история».

Пухляш также рассказал забавную историю из работы с группой, которая заставила его надеть темные очки — оказалось, что это роковая случайность.

«Когда мы приехали в Анапу, случилось страшное. В 9 утра я вышел на съемочную площадку, а в 11 потерял зрение. Видимо, я настолько сильно хотел посмотреть на солнышко, что получил ожог сетчатки глаза. Мне вызвали "скорую", естественно, съемки пришлось задержать часа на два. С этого момента меня начали максимально оберегать от всего солнечного — на меня надевали солнцезащитные очки, банданы, огромные шляпы. Я иногда выбегал сощуренный, говорил одну фразу и убегал обратно, потому что не мог никуда смотреть. Сейчас намного лучше, по крайней мере, я вижу — и это радует!».

Фото: Instagram Димитрия Красилова

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