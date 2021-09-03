Танцор Пухляш заявил, что его не выгоняли из Little Big, и назвал настоящую причину ухода

Танцор Пухляш, появившийся в клипах Little Big, стал настоящим талисманом и символом группы и привлек к себе очень много внимания. А когда он ушел, все очень расстроились — поклонники начали гадать, что же произошло.

В интервью для «СтарХита» он рассказал, что люди поняли Антона Лиссова совсем не так — группа вовсе не выгнала танцора.

Дмитрий пояснил, что он выполнил свою часть договоренности — на три клипа группы. А после этого они закончили работу и разошлись.

«Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Вышло интервью Антохи Лиссова, в котором он странно высказался. И все подумали, что меня прогнали из коллектива. Мы с ним даже поговорили после этого, и он подтвердил, что не имел в виду ничего плохого. Мы не враги, разошлись без криков и ссор, сейчас можем иногда переписываться в Инсте. Я же не был участником группы Little Big, я просто приглашенный актер», — заявил он.