Такшина с подросшими сыновьями, Бирюкова с семьей и другие звезды на Умной новогодней елке

События новогоднего шоу происходили в Университете Дедов Морозов и, чтобы праздник состоялся, ребята должны были выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему выбраться из запутанных коридоров Университета. Перед основной программой ребята прошли небольшой квест, где сделали 7 простых опытов и разгадали новогоднюю загадку. Далее юные ученые отправились в лаборатории, а родители - на интерактивную лекцию-викторину естественнонаучной тематики.

В конце программы спасенный Дед Мороз подарил каждому ребенку #неконфеты - набор для проведения дома химических экспериментов. С его помощью можно пронаблюдать, как ионы некоторых металлов могут окрашивать пламя в разные цвета и разобраться, как работают фейерверки.

С детьми посетили Научный новый год от Умной Москвы Наталья Лесниковская, Юлия Такшина, Елена Бирюкова и Владимир Левкин.