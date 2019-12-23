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Такшина с подросшими сыновьями, Бирюкова с семьей и другие звезды на Умной новогодней елке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Такшина с сыновьями

Фото: Пресс-служба

В Культурном центре ЗИЛ прошел закрытый показ программы Научного Нового года от проекта Умная Москва - елка, где новые знания и открытия становятся главными приключениями.

События новогоднего шоу происходили в Университете Дедов Морозов и, чтобы праздник состоялся, ребята должны были выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему выбраться из запутанных коридоров Университета. Перед основной программой ребята прошли небольшой квест, где сделали 7 простых опытов и разгадали новогоднюю загадку. Далее юные ученые отправились в лаборатории, а родители - на интерактивную лекцию-викторину естественнонаучной тематики.

В конце программы спасенный Дед Мороз подарил каждому ребенку #неконфеты - набор для проведения дома химических экспериментов. С его помощью можно пронаблюдать, как ионы некоторых металлов могут окрашивать пламя в разные цвета и разобраться, как работают фейерверки.

С детьми посетили Научный новый год от Умной Москвы Наталья Лесниковская, Юлия Такшина, Елена Бирюкова и Владимир Левкин.

Наталья Лесниковская с сыновьями

Фото: Пресс-служба

Наталья Лесниковская: «Замечательная нестандартная елка! Мы все привыкли, что это какое-то новогоднее представление, просто спектакль, а здесь - научный квест. Мои дети очень любят научные эксперименты и это какой подарок для них. Дети проводят необыкновенные опыты самостоятельно под присмотром молодых ученых. Это очень интересно и гораздо лучше, чем просто сидеть в зале и смотреть какое-то очередное шоу про Деда Мороза. Уверена, у детей останутся воспоминания на долго».

Юлия Такшина: «Мы были в прошлом году на научной елке, но это не идет ни в какое сравнение. Это настолько интересно, я для себя узнала много нового. Круто, что задействуют и взрослых, причем в очень интересной форме. После программы для родителей, нам показали лаборатории, в которых наши дети проводили опыты. И это что-то необыкновенное. Это елка, где не просто раздают конфеты, а где можно почерпнуть какие-то знания не только детям, но и взрослым».

Фото: пресс-служба

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