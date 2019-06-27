«Такой модный»: 29-летнего сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом

29-летний сын Дмитрия Нагиева — настоящий красавец. Он тоже актер, тоже увлекается спортом, а следить за питанием у него получается уже автоматом.

«Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость», — шутит Кирилл.