«Такой модный»: 29-летнего сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом

29-летний сын Дмитрия Нагиева — настоящий красавец. Он тоже актер, тоже увлекается спортом, а следить за питанием у него получается уже автоматом.
«Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость», — шутит Кирилл.
«Кирилл😍😍😍🔥🔥», «Вот старый!!! Еще до старости как до луны», «Творог это хорошо, Кирилл, а Вы похудели!?», «Ты в прекрасной форме. Творог как раз то что надо и сыт и вес не наберешь», «Dandy», «Такой модный», «Orlando Bloom», — обсуждают подписчики.
Как считаете, с кем сходство больше — с Дмитрием Нагиевым или Орландо Блумом?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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