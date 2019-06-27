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«Такой модный»: 29-летнего сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кирилл Нагиев

Фото: Instagram Кирилла Нагиева
Кирилл Нагиев показал новое фото, которое привело в восторг подписчиков его блога.

29-летний сын Дмитрия Нагиева — настоящий красавец. Он тоже актер, тоже увлекается спортом, а следить за питанием у него получается уже автоматом.

«Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость», — шутит Кирилл.

«Кирилл😍😍😍🔥🔥», «Вот старый!!! Еще до старости как до луны», «Творог это хорошо, Кирилл, а Вы похудели!?», «Ты в прекрасной форме. Творог как раз то что надо и сыт и вес не наберешь», «Dandy», «Такой модный», «Orlando Bloom», — обсуждают подписчики.

Как считаете, с кем сходство больше — с Дмитрием Нагиевым или Орландо Блумом?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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