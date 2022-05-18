«Такого нет с царских времен»: врачи усомнились в то, что Алиса Аршавина больна сифилисом

Медики заявили, что сомневаются в том, что Аршавина действительно больна сифилисом. По их мнению, она выдумывает свои болячки, чтобы вызвать жалость общественности и привлечь к себе внимание. Врач-дерматолог Наталья Чистова сказала, что третья стадия сифилиса при современных методах лечения может наступить только у асоциальных элементов, которые никогда не обращаются за профессиональной помощью. Слова специалиста приводит онлайн-издание StarHit.

«Его (сифилиса – прим. ред.) развитие возможно только при полном отсутствии лечения. В этой стадии уже идет поражение внутренних органов, а через пару лет и смерть», — заявила Чистова, добавив, что такого «не было с царских времен» и что в этом случае изменения во внешнем облике Аршавиной были бы еще более драматичными: уже на второй стадии заболевания на коже и слизистых появляются язвы, начинают выпадать волосы, возникают патологии беременности, а у Алисы маленький ребенок.

Напомним, что до того как обвинить мать в том, что та заразила ее сифилисом, Аршавина пыталась объяснить заражение ошибкой врачей, ставивших ей капельницы с витаминами. Однако медики опровергли ее обвинения, заявив, что заразиться этим заболеванием можно только при переливании крови больного человека или половым путем.