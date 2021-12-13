«Такого еще не было»: неузнаваемая Елена Подкаминская решилась на бьюти-эксперименты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда сериала «ИП Пирогова» процитировала высказывание британской актрисы Тильды Суинтон, на которую она очень даже похожа на опубликованных снимках с фотосессии. «Я всегда знала, что некрасива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена», — вспомнила она слова коллеги.
Елена отметила, что именно это высказывание первым пришло ей на ум после увиденных кадров.
Свое решение сделать такую необычную фотосъемку она объяснила «неудержимой тягой к экспериментам»: «Хочется нестандартного, непривычного, удивительного. Чего-нибудь эдакого!»
Поклонники актрисы сериала «Последний аксель» пришли в восторг от увиденного. Некоторые из них даже признались в том, что не сразу узнали любимицу на опубликованных фотоснимках, однако, несмотря на это, были восхищены ее экспериментальным преображением.
Фото: Instagram, Global Look press