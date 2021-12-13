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«Такого еще не было»: неузнаваемая Елена Подкаминская решилась на бьюти-эксперименты

42-летняя актриса в своем аккаунте в Instagram опубликовала кадры с фотосессии, на которых предстала в необычном для нее образе — с укороченной прической и «невидимыми» бровями.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Подкаминская на премьере сериала «Последний аксель»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда сериала «ИП Пирогова» процитировала высказывание британской актрисы Тильды Суинтон, на которую она очень даже похожа на опубликованных снимках с фотосессии. «Я всегда знала, что некрасива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена», — вспомнила она слова коллеги.

Елена отметила, что именно это высказывание первым пришло ей на ум после увиденных кадров.

Свое решение сделать такую необычную фотосъемку она объяснила «неудержимой тягой к экспериментам»: «Хочется нестандартного, непривычного, удивительного. Чего-нибудь эдакого!»

Поклонники актрисы сериала «Последний аксель» пришли в восторг от увиденного. Некоторые из них даже признались в том, что не сразу узнали любимицу на опубликованных фотоснимках, однако, несмотря на это, были восхищены ее экспериментальным преображением.

Фото: Instagram, Global Look press

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