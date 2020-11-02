Такие уютные и домашние: Леонид Агутин показал семейное фото с Анжеликой Варум

Подписчики артиста отдали должное своей любимой паре, которую хорошо знают по эстраде.

«Вы такие тут настоящие, здорово!!!», «Вы самая красивая пара в нашем шоу-бизе. Вы крутые! Вы классные!! Я вас обожаю!!», «Клевые и настоящие!!! Лучшие», «Какие же вы замечательные! И на сцене, и на фото! Берегите себя, клевые, талантливые люди», «Замечательная талантливая пара», «Какие классные, любимые, только сегодня послушала вас обоих, и вместе и отдельно», «Подольше радуйте нас своим талантом! Всех вам благ и здоровья! Любим, слушаем, восхищаемся!!!», «Очень бы хотелось, чтобы все пары жили вместе так долго и счастливо, как ваша пара! Особенно наши дети!», «Я вас очень сильно обожаю и люблю как артистов! Желаю вам крепкого здоровья и любви», — делают им комплименты поклонники.

Анжелика Варум и Леонид Агутин женаты уже 20 лет, с 2000 года. У пары есть взрослая дочь Елизавета, которая живет во Франции и пошла по стопам своих родителей, начав заниматься музыкой.

Кроме того, у самого Агутина есть дочь Полина Воробьева, которая появилась в гражданском браке музыканта с балериной Большого театра Екатериной Воробьевой.