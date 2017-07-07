Такие счастливые! Сестра Жанны Фриске в купальнике позирует с мужем на фоне океана
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31-летняя Наталья Фриске поделилась личной фотографией
Со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске прошло уже более двух лет: всеми любимая артистка скончалась 15 июня 2015 года. Страсти, связанные с этой трагедией, начинают утихать, и в блоге ее сестры Натальи появляется все больше фотографий, на которых она выглядит очень счастливой.
«Скучаю по нашему отдыху на Бали», — написала она сегодня под нежным снимком, на котором они запечатлены вдвоем с мужем.
«Наташенька, вы такая красивая пара! А главное — счастливая! Любви Вам и гармонии!», «Фото улетное», «Вау))) Наташ, ты почему такую красоту скрывала??? В идеальны, ребят) фигурки у вас с Жанкой высший класс», — оценили подписчики.
Они не в первый раз отмечают, что она все больше становится похожа на Жанну. «Думала Жанночка ... литая ленту», — грустят поклонники погибшей певицы.
Наталья тоже не забывает сестру, и часто обращается к ней в своих записях.
Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)
Фото: instagram.com