31-летняя Наталья Фриске поделилась личной фотографией

Со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске прошло уже более двух лет: всеми любимая артистка скончалась 15 июня 2015 года. Страсти, связанные с этой трагедией, начинают утихать, и в блоге ее сестры Натальи появляется все больше фотографий, на которых она выглядит очень счастливой.

«Скучаю по нашему отдыху на Бали», — написала она сегодня под нежным снимком, на котором они запечатлены вдвоем с мужем.