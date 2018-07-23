Такие домашние: Анастасия Шубская и Александр Овечкин появились на обложке журнала в уютных образах

«Какие же Вы гармоничные!!! Просто потрясающая пара!Счастья Вам!!!», «Храни вас Бог!!!! Вы такие классные!!!!!», «Вы так похожи!)», «Очень рада за Вас! Вы пример семьи! Надеюсь, и у меня будет такая же любящая семья», «Пара отличная! И свитера отличные», «У нас тоже с мужем фото, где я уставшая от беременности, особенно на последнем месяце, а он счастливый на каждой фото))) так и тут, видно, что Насте уже тяжело)))», «Идеальная семья! Очень жду появления вашего малыша», «Уже животик опускается по моему», «Образ прикольный, не вылизанный гламур, а такой уютик)) необычно это для обложки», «Какая красивая обложкааа», — обсуждают фанаты.

Фото: instagram