logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Такие домашние: Анастасия Шубская и Александр Овечкин появились на обложке журнала в уютных образах

Одна из последних «беременных» фотографий Анастасии Шубской покорила Сеть.

Незадолго до появления на свет первенца легендарный хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская поучаствовали в семейной фотосессии.

«Когда мы узнали, что станем родителями, эмоции зашкаливали. И тогда, и сейчас чувствуем себя на седьмом небе от счастья», — поделились влюбленные с журналом HELLO!, обложку которого украсило их фото.

Выбор одежды и нежность, царящая в паре, очаровали поклонников.

«Какие же Вы гармоничные!!! Просто потрясающая пара!Счастья Вам!!!», «Храни вас Бог!!!! Вы такие классные!!!!!», «Вы так похожи!)», «Очень рада за Вас! Вы пример семьи! Надеюсь, и у меня будет такая же любящая семья», «Пара отличная! И свитера отличные», «У нас тоже с мужем фото, где я уставшая от беременности, особенно на последнем месяце, а он счастливый на каждой фото))) так и тут, видно, что Насте уже тяжело)))», «Идеальная семья! Очень жду появления вашего малыша», «Уже животик опускается по моему», «Образ прикольный, не вылизанный гламур, а такой уютик)) необычно это для обложки», «Какая красивая обложкааа», — обсуждают фанаты.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке