Лера Кудрявцева поделилась историей о том, как осталась без зуба по пути на свидание
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Фото: Instagram
Это сейчас Лера Кудрявцева счастливо живет в браке с 34-летним российским хоккеистом Игорем Макаровым, однако раньше она, как и все, ходила на свидания с мужчинами, а иногда даже и летала на самолете. Именно об одном из таких полетов она решила рассказать своей аудитории.
Кудрявцева познакомилась с молодым мужчиной, который в этот момент отдыхал на море и пригласил ее к себе. В силу освободившихся нескольких дней в графике телеведущая согласилась и отправилась на свидание.
«Лечу я в самолёте , надула подушку под шею, дремлю . Скоро посадка, я конечно немного в волнении ( свидание как никак ), навела марафет, подкрасилась . Приземлились … Я беру надувную подушку и зубами хочу открыть клапан сдува …. Х**к и что- то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперёд , треснув какому то пассажиру по голове. Это был мой родной , Передний ЗУБ!» — делится Лера.
Ситуация вызвала у Кудрявцевой массу эмоций.
«Осознав произошедшее у меня начинается истерика. Истерика смеха . Остановиться я не могу и смех переходит в рыдание от смеха , что у меня начинают катится слёзы и вся на хер косметика размазывается по лицу», — вспоминает она.
Девушка начала искать выпавший зуб, однако это было тщетно из-за проступивших сквозь смех слез. И в таком «беззубом» виде Лера отправилась на встречу к возлюбленному.
«Море , Италия , молодой парень . Я, пожилая , без переднего зуба, размазанное лицо косметикой», — иронично подмечает она.
Однако ситуация оказалась патовой — мужчина отказался продолжать с ней отношения.
«Зато я подружилась с его мамой , которая была тоже без зубов на тот момент», — с долей юмора заканчивает историю телеведущая.