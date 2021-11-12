Лера Кудрявцева поделилась историей о том, как осталась без зуба по пути на свидание

Это сейчас Лера Кудрявцева счастливо живет в браке с 34-летним российским хоккеистом Игорем Макаровым, однако раньше она, как и все, ходила на свидания с мужчинами, а иногда даже и летала на самолете. Именно об одном из таких полетов она решила рассказать своей аудитории.

Кудрявцева познакомилась с молодым мужчиной, который в этот момент отдыхал на море и пригласил ее к себе. В силу освободившихся нескольких дней в графике телеведущая согласилась и отправилась на свидание.

«Лечу я в самолёте , надула подушку под шею, дремлю . Скоро посадка, я конечно немного в волнении ( свидание как никак ), навела марафет, подкрасилась . Приземлились … Я беру надувную подушку и зубами хочу открыть клапан сдува …. Х**к и что- то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперёд , треснув какому то пассажиру по голове. Это был мой родной , Передний ЗУБ!» — делится Лера.

Ситуация вызвала у Кудрявцевой массу эмоций.

«Осознав произошедшее у меня начинается истерика. Истерика смеха . Остановиться я не могу и смех переходит в рыдание от смеха , что у меня начинают катится слёзы и вся на хер косметика размазывается по лицу», — вспоминает она.

Девушка начала искать выпавший зуб, однако это было тщетно из-за проступивших сквозь смех слез. И в таком «беззубом» виде Лера отправилась на встречу к возлюбленному.

«Море , Италия , молодой парень . Я, пожилая , без переднего зуба, размазанное лицо косметикой», — иронично подмечает она.

Однако ситуация оказалась патовой — мужчина отказался продолжать с ней отношения.

«Зато я подружилась с его мамой , которая была тоже без зубов на тот момент», — с долей юмора заканчивает историю телеведущая.