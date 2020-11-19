«Такая жизнерадостная»: Юлия Савичева в белой шубке романтично прокатилась на коньках с мужем
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/
Юлия Савичева покорила своих поклонников вдохновляющим видео о том, как она вместе со своим супругом катается на коньках.
«Было так весело кататься на коньках сегодня! Мы оба не стояли на льду уже лет 10! Обошлось без травм! Захотели повторить этот поход еще раз. Рассказывайте, кто из вас умеет кататься на коньках и когда в последний раз были на льду?», —пишет Юлия.
Для катания певица выбрала очень интересный образ и надела пушистую белоснежную шубку, которая особенно хорошо выглядит с ее рыжими волосами.
Девушку захвалили в комментариях – и за полезное времяпрепровождение, и за стильный образ:
«Юль, ты и на роликах хорошо катаешься, просто умничка!!.. Помню.. Помню..», «Такая жизнерадостная!!!», «Люблю, обожаю, низкий поклон», «Юля, просто спасибо тебе за искренность по отношению к поклонникам. Всего вам самого доброго!», «Какие Вы клёвые! Огромное спасибо за фотографии, Юленька», «Как здорово! Вы очень классные! Очень за вас рада) Я каталась очень давно, но в ближайшее время хочу снова попробовать», «Вы такие прекрасные! Пусть минуют вас все печали».
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой
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