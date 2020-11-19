«Такая жизнерадостная»: Юлия Савичева в белой шубке романтично прокатилась на коньках с мужем

Юлия Савичева покорила своих поклонников вдохновляющим видео о том, как она вместе со своим супругом катается на коньках.

«Было так весело кататься на коньках сегодня! Мы оба не стояли на льду уже лет 10! Обошлось без травм! Захотели повторить этот поход еще раз. Рассказывайте, кто из вас умеет кататься на коньках и когда в последний раз были на льду?», —пишет Юлия.

Для катания певица выбрала очень интересный образ и надела пушистую белоснежную шубку, которая особенно хорошо выглядит с ее рыжими волосами.