Светлана Бондарчук опубликовала фото без макияжа

Светлана Бондарчук выглядит гораздо моложе своих 48 лет. Звезда с завидным постоянством демонстрирует подтянутую фигуру в мини-юбках, коротких платьях, бикини и, к слову, не стесняется ходить без макияжа. Так, сегодня главный редактор журнала Hello! опубликовала в своем блоге фото, на котором похвасталась натуральной красотой.

Однако мнения пользователей Сети на счет внешнего вида Бондарчук разделились. Одни из них осыпали Светлану комплиментами, отметив, что она выглядит очень женственно и изящно. Другие же написали, что звезде неплохо бы отдохнуть, так как выглядит она весьма уставшей.

«Дорогая!! Красивая!! Умная!», «Такая измученная и уставшая...», «Женственность. Настоящая.», «Естественная красота», «Не надо чуток подкраситься... или выражение лица поменять», «Вот она естественность и неповторимость. И ни на кого непохожесть! Индивидуальная и очень узнаваемая!», — написали они.

Фото: globallookpress, instagram