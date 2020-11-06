«Такая зефирная»: нежный образ Татьяны Булановой в юбке-пачке пудрового цвета понравился фанатам

«Танюша, фото случайное? Очень характерное. Фотограф талантливый!», «Очень красивая фотография, очень удачный кадр!», «Танюша, ты божественная, красотка, чувственная и изысканная, обожаю тебя», «Очень красивое фото. Татьяна, вы очень красивая певица. Браво, Таня Буланова», «Такая классная», «Очень трогательная фотография!», «Вы очень красивая в этом платье. Вы у меня самая красивая и самая любимая певица», «Такая нежная», «Такая зефирная», «Очень атмосферно. А вы здесь — волшебная фея», — осыпали Буланову комплиментами.

Однако не всегда комментаторы бывают настолько благосклонны к артистке. И, если ее часто хвалят за удачные образы для фотосессий, то так же часто ее критикуют за попытки казаться моложе своих лет. Многие отмечают, что 51-летняя Буланова выглядит намного моложе своего возраста, и все же артистка прибегает к различным ухищрениям. Так, в последнее время она сильно меняет свою внешность на фото с помощью модных теперь фильтров. Однажды она опубликовала снимок с друзьями и поклонники ее не узнали: «Что за ребенок на фото?», «Сама на себя не похожа», «Зачем столько фотошопа?», — последовали вопросы.

Недавно Татьяна Буланова рассказала, что счастлива в новых отношениях. Она не называет имени мужчины, завоевавшего ее сердце, но признается, что предложение он ей пока не сделал, хотя влюбленные уже несколько месяцев живут вместе.