Такая взрослая: Кристина Орбакайте вывела в свет 5-летнюю дочь

Совсем скоро дочери Кристины Орбакайте Клаве исполнится 6 лет. И накануне праздника певица решила посетить вместе с ней ледовое шоу своей давней подруги Татьяны Навки.

Исполнительница опубликовала в микроблоге снимок со звездами шоу — самой Татьяной и Петром Чернышовым — а также со своей наследницей. «У Клавы мамина улыбка», «Это дочка Кристины, что ли... Не узнать!», «Красавицы!» — обсуждают повзрослевшую Клавдию пользователи социальных сетей.