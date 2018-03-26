Такая взрослая: Кристина Орбакайте вывела в свет 5-летнюю дочь
Певица Кристина Орбакайте решила сводить дочь на шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
Совсем скоро дочери Кристины Орбакайте Клаве исполнится 6 лет. И накануне праздника певица решила посетить вместе с ней ледовое шоу своей давней подруги Татьяны Навки.
Исполнительница опубликовала в микроблоге снимок со звездами шоу — самой Татьяной и Петром Чернышовым — а также со своей наследницей. «У Клавы мамина улыбка», «Это дочка Кристины, что ли... Не узнать!», «Красавицы!» — обсуждают повзрослевшую Клавдию пользователи социальных сетей.
Не так давно Кристина уже делилась снимками с детьми в своем Instagram: семья ездила отдыхать и кататься на лыжах в Австрию.
Фото: Instagram
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