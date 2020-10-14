«Такая смелая»: Пелагея выложила теплое видео, как Тася плавает с дельфинами

Пелагея опубликовала в своем микроблоге в Instagram очень милое и теплое видео, как ее дочка Таисия плавает вместе с дельфинами. Певица рассказала, что выложила видео в честь теплого дня в Москве, который, возможно, будет последним.

«Летний день в Москве. Говорят, последний. Тепло, как в Турции, где счастливая девочка Тася рассказывала сказку дельфинам», – подписала публикацию певица.