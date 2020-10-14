«Такая смелая»: Пелагея выложила теплое видео, как Тася плавает с дельфинами
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея опубликовала в своем микроблоге в Instagram очень милое и теплое видео, как ее дочка Таисия плавает вместе с дельфинами. Певица рассказала, что выложила видео в честь теплого дня в Москве, который, возможно, будет последним.
«Летний день в Москве. Говорят, последний. Тепло, как в Турции, где счастливая девочка Тася рассказывала сказку дельфинам», – подписала публикацию певица.
Подписчики Пелагеи умилились очаровательному видео со своей любимицей. Они удивились смелости девочки, которая совсем не боится плавать вместе с дельфинами.
«Надо же, какая смелая! Не боится», «Моя мечта – поплавать с дельфином! Представляю, как доча была счастлива!», «Сладкая булочка», «Какая прелесть! Какие хорошие кадры», «Тася милашка!», «Сколько счастья», «Смелая девчонка! С такой можно в разведку», – восхищаются подписчики Пелагеи.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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