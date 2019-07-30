«Такая молодая мама»: 52-летняя Рената Литвинова на новых фото выглядит ровесницей дочери

Рената Литвинова отдыхает с 18-летней дочкой Ульяной в Швейцарии. Там они много гуляют и фотографируются и посещают культурные мероприятия.
Режиссер поделилась с подписчиками новыми снимками с наследницей. На фото Рената с Ульяной выглядят ровесницами и похожими, как близнецы. «Ты не можешь быть счастлив один)», - подписала снимки актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Как вы похожи»,
«мама с дочкой, что может быть лучше)»,
«Когда не только кровное родство , но и душевная гармония. Это огромное счастье , быть нужным друг- другу»,
«Просто близняшки», - отметили фолловеры.
Напомним, Рената Литвинова родила единственную дочь от второго мужа – бизнесмена Леонида Добровского. Их брак продлился 6 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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