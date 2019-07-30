«Такая молодая мама»: 52-летняя Рената Литвинова на новых фото выглядит ровесницей дочери

Рената Литвинова отдыхает с 18-летней дочкой Ульяной в Швейцарии. Там они много гуляют и фотографируются и посещают культурные мероприятия.

Режиссер поделилась с подписчиками новыми снимками с наследницей. На фото Рената с Ульяной выглядят ровесницами и похожими, как близнецы. «Ты не можешь быть счастлив один)», - подписала снимки актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).