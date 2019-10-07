«Такая красивая»: звезды поздравляют молодую и стройную маму Николая Баскова

«Моя дорогая мамочка, я даже не знаю, какими словами мне описать всю свою любовь к тебе! С Днем рождения тебя!!! Долгих лет жизни, здоровья, красоты, молодости, сил и пусть исполнятся все твои сокровенные мечты», — написал он.