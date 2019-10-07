«Такая красивая»: звезды поздравляют молодую и стройную маму Николая Баскова
«Моя дорогая мамочка, я даже не знаю, какими словами мне описать всю свою любовь к тебе! С Днем рождения тебя!!! Долгих лет жизни, здоровья, красоты, молодости, сил и пусть исполнятся все твои сокровенные мечты», — написал он.
«С днем Рождения, мамочка красавица», — поздравила Лера Кудрявцева.
«Мамочка, такая красивая! Счастья и здоровья мамуле», — восхитилась Анна Семенович.
«Колюня, Мамочка красавица!!! С днем рождения!!! Огромного здоровья», — написал Денис Клявер.
«С Днем Рождения прекрасную Елену Николаевну! Очень любим и желаем всего самого доброго и светлого!!!!», — поздравила Зара.
«Мамулечку с Днем рождения!!!», — отметилась Наташа Королева.
«Храни Господь! Наши поздравления», — пожелала Инна Михайлова.
Фото и видео: instagram
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