«Такая хрупкая»: Кристина Асмус в коротком топе и свободных брюках впечатлила фанатов фигурой и красотой

«Чаще, чем про отношения с Гариком, вы спрашиваете у меня про факты. Ну что, ловите новые 10 фактов обо мне:

1.Я всегда включаю на ночь на телефоне «Авиарежим». 2. Выбирая в супермаркете гель для душа, дезодорант или кондиционер для белья, я нюхаю их. При этом мне неудобно, если кто-то это видит. Но я аккуратно. И делаю так, само собой, если упаковка не запечатана и можно слегка приоткрыть, не повредив ее. 3. Мне почему-то не нравится в употреблении слово «профукал». 4. Я не могу чистить зубы холодной водой. И вообще холодную воду не люблю. Беее. 5. Не могу понять как люди, просто передавая кому-нибудь стакан с напитком, берут его прям сверху. Или даже засовывают палец внутрь. Или чужую тарелку берут так, что палец практически касается еды. 6. Я не очень знаю как расположены некоторые внутренние органы. 7. Первый раз я поцеловалась с мальчиком в 17 лет. 8. Я не могу смотреть фильмы в плохом качестве и с плохой озвучкой. Лучше вообще не смотреть. 9. Мне не очень нравятся у девушек отросшие корни на волосах, даже если это модно и этот эффект (фиг знает как он называется) сделан специально. 10. Я обожаю семечки! Но я не люблю есть уже очищенные (даже если жаренные), это все не то! Мне надо обязательно самой чистить. Даже, если весь стол, пол, диван и я сама в очистках. И даже, если маникюру капец — это все равно прекрасный наркоманский процесс.

Ну и традиционнейшее: У вас совпадает что-то со мной?», — рассказала Кристина.

Многие подписчики отметили в комментариях, что Асмус рассказала не про себя, а про них, так как совпали все пункты. Не обошлось и без комплиментов в адрес красавицы актрисы.

«Ты такая хрупкая», «Крис, ты сама нежность», «Какая красавица!», — написали поклонники.

А какие пункты совпали у вас? Поделитесь в комментариях.