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«Такая хрупкая, а голос мощнейший»: 31-летняя дочь Ирины Салтыковой унаследовала талант и красоту мамы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ирины Салтыковой

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Алиса Салтыкова восхитила публику своим пением и сходством с знаменитой мамой.

Не секрет, что дочь Виктора и Ирины Салтыковых пошла по стопам родителей, став певицей. С детства Алиса жила в Лондоне, там выпустила несколько песен и клипов, а недавно — вернулась в Россию, покорять сцену. Новое видео с участием 31-летней артистки, которое звездная мама опубликовала в своем блоге, вызвало массу восхищений у публики.

«Классный голос у Алиски все таки», «До мурашек», «Сложился вместе талант родителей», «На дочери талантливых родителей природа не отдохнула. Прекрасный голос, английское произношение на уровне», «Хорошая заявка на следующее Евровидение», «Потрясающе!! Просто Божественно! Алиска большой талант и прфессионал!!!! Скажу одно Адель и Сиа отдыхают», «Вот она звезда ..которая родилась ...(фильм Бредли Купера)», «Вот это настоящий талант. Такая хрупкая девочка, и такой голос!!! Действительно потрясающе!!!!!», «Я не могу понять, как она это делает? Такая хрупкая, а голос мощнейший!!!», «Это шедевр))) У Алиски невероятный голос... что есть то есть!!!!! Никто в Российском Шоу-Бизнесе так не поет... Алиса всем даст Жару», «Вот такие артисты должны петь на сцене», «Самое интересное, что родной отец — "музыкант", не считает, что она хорошо поет((( а мне кажется, что превзошла своих родителей. Ирина, не в обиду», — обсуждают восхищенные подписчики.

«Дочка!!!! Одно лицо с вами ... просто копия .. нет даже оригинал», «Ирина она по моему ваша дочь очень похоже на вас! И красивую песню поет со своим красивым голосом», «Копия мамулька, красивые черты», — отмечают они.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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