Алла Пугачева пришла в театр без прически и макияжа
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева побывала на показе спектакля «XXI век. Бал» в МХТ им. Чехова. В театр Примадонна пришла в длинном черном платье необычного кроя, перетянутом широким ремнем. На руки народная артистка надела кружевные перчатки. Завершило элегантный лаконичный образ длинное колье.
Перед актерами театра Алла Пугачева предстала такой какая есть: без замысловатой прически и макияжа. Она лишь чуть подкрасила ресницы.
Но, когда поклонники и актеры попросили коллективное фото с легендой, а она не отказала, то кокетливо подкрасила губы.
Подписчики поблагодарили Аллу Сигалову за возможность увидеть Пугачеву не реди слепящих софитов или на сцене, где она недосягаема, а такой простой и доступной.
Кстати, ранее Алла Пугачева рассказывала, что всю жизнь красится сама, не доверяя свое лицо посторонним людям. Вы верите этому? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Аллы Сигаловой, Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Starface
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