Алла Пугачева пришла в театр без прически и макияжа

Перед актерами театра Алла Пугачева предстала такой какая есть: без замысловатой прически и макияжа. Она лишь чуть подкрасила ресницы.

Но, когда поклонники и актеры попросили коллективное фото с легендой, а она не отказала, то кокетливо подкрасила губы.