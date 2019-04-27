«Такая естественная»: пользователи Сети обсуждают фото Полины Гагариной без макияжа

«17 лет))», «Полиночка, реально вы как девочка!», «Полина это воплощение настоящей красоты», «Такая естественная», «Пока принцесса спит, королеве всё можно», «Такая настоящая, естественная 😍 без всяких накачаных губ и прочего... Полина, вы пример для многих современных девушек 🤗», «Шикарная без макияжа ♥️🔥», «Богиня», «Обожаю людей,которые не стесняются своей естественной красоты», «Какая вы красивая! Никогда не скажешь, что у вас есть детки. Так молодо выглядите!», «Обожаю ваши естественные фото, а ведь не каждая звезда рискнет себя показать без «маски». А тут есть что показать , а нам есть чем восхищаться», «Как приятно увидеть настоящее лицо, не перекроенное на общий лад пластическими хирургами!», «Натурэль», — восхищаются поклонники.

Но нашлись и те, кто вновь упрекнул Полину в излишней худобе: «Полина, просто ешь», «Красавица, исхудала че-то ты», «А я бы просто посоветовала побольше кушать. Худоба уже пугает», «Уже скелет один, хватит уже худеть. До анорексии уже не далеко», «сколько можно худеть ? как из концлагеря ...мордочка треугольная замореная», «Хватит остановись больше не худейте», «Полиночка дорогая, немного надо, хотя бы пару кило накинуть. И будет сногшибательно!!!».