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«Такая естественная»: пользователи Сети обсуждают фото Полины Гагариной без макияжа

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Полина Гагарина

Фото: Instagram Полины Гагариной
Певица опубликовала новое фото в социальной сети.

26 апреля дочке Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова исполнилось два года. В отличие от многих коллег, певица не стала хвастаться праздником, устроенным в честь дня рождения наследницы, однако показала, без какого атрибута не обошлась вечеринка. « Уложила дочь😅( это было непросто сегодня), отобрала корону, сижу довольная!» — написала молодая мама под селфи, сопроводив его хештегом #королевамать.

«17 лет))», «Полиночка, реально вы как девочка!», «Полина это воплощение настоящей красоты», «Такая естественная», «Пока принцесса спит, королеве всё можно», «Такая настоящая, естественная 😍 без всяких накачаных губ и прочего... Полина, вы пример для многих современных девушек 🤗», «Шикарная без макияжа ♥️🔥», «Богиня», «Обожаю людей,которые не стесняются своей естественной красоты», «Какая вы красивая! Никогда не скажешь, что у вас есть детки. Так молодо выглядите!», «Обожаю ваши естественные фото, а ведь не каждая звезда рискнет себя показать без «маски». А тут есть что показать , а нам есть чем восхищаться», «Как приятно увидеть настоящее лицо, не перекроенное на общий лад пластическими хирургами!», «Натурэль», — восхищаются поклонники.

Но нашлись и те, кто вновь упрекнул Полину в излишней худобе: «Полина, просто ешь», «Красавица, исхудала че-то ты», «А я бы просто посоветовала побольше кушать. Худоба уже пугает», «Уже скелет один, хватит уже худеть. До анорексии уже не далеко», «сколько можно худеть ? как из концлагеря ...мордочка треугольная замореная», «Хватит остановись больше не худейте», «Полиночка дорогая, немного надо, хотя бы пару кило накинуть. И будет сногшибательно!!!».

А вам нравится, как выглядит Полина Гагарина?

Больше о Полине Гагариной вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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