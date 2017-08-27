Большая часть комментариев к видеозаписи досталась не стройной фигуре медиадивы, а геотегу

48-летнюю Светлану Бондарчук со стопроцентной уверенностью можно назвать заядлой путешественницей. В Instagram главного редактора журнала Hello постоянно появляются фотографии и видео, сделанные в разных концах света. Одна из таких записей вызвала шквал обсуждений.

Несколько часов назад Светлана опубликовала видеоролик, снятый возле бассейна на крыше, подписав коротко: «Горизонты».

Публикация от VR (@a030aa) Авг 27 2017 в 1:15 PDT

Подписчики, как обычно, осыпали Светлану комплиментами: «какая форма, обалдеть!», «очень хорошо выглядите», «русалочка», «такая естественная, такая настоящая». Нашлись и те, кому модель показалась чересчур худой: «купальник подчеркнул стиральную доску грудной клетки», «груди нет». Но большее внимание пользователей привлекло местоположение, которое указала Светлана: «Геолокация огонь 🔥 Собянин волшебник», «Вот они какие Патриаршие пруды», «Собянин изменил Москву до неузнаваемости. Патриаршие пруды не узнать - просто волшебник!», «Что - то не узнаю Патриаршие!😂👍🏻».

Напомним, недавно пользователи Сети неоднократно упрекали Светлану в излишней худобе. По мнению признанных гуру стройности, Светлана слишком худа и ей необходимо хотя бы немного поправиться.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)