«Так вот они какие, Патриаршие»: видеоролик Светланы Бондарчук вызвал бурное обсуждение в Сети
1/10
Большая часть комментариев к видеозаписи досталась не стройной фигуре медиадивы, а геотегу
48-летнюю Светлану Бондарчук со стопроцентной уверенностью можно назвать заядлой путешественницей. В Instagram главного редактора журнала Hello постоянно появляются фотографии и видео, сделанные в разных концах света. Одна из таких записей вызвала шквал обсуждений.
Несколько часов назад Светлана опубликовала видеоролик, снятый возле бассейна на крыше, подписав коротко: «Горизонты».
Подписчики, как обычно, осыпали Светлану комплиментами: «какая форма, обалдеть!», «очень хорошо выглядите», «русалочка», «такая естественная, такая настоящая». Нашлись и те, кому модель показалась чересчур худой: «купальник подчеркнул стиральную доску грудной клетки», «груди нет». Но большее внимание пользователей привлекло местоположение, которое указала Светлана: «Геолокация огонь 🔥 Собянин волшебник», «Вот они какие Патриаршие пруды», «Собянин изменил Москву до неузнаваемости. Патриаршие пруды не узнать - просто волшебник!», «Что - то не узнаю Патриаршие!😂👍🏻».
Напомним, недавно пользователи Сети неоднократно упрекали Светлану в излишней худобе. По мнению признанных гуру стройности, Светлана слишком худа и ей необходимо хотя бы немного поправиться.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram