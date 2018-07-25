Тайный возлюбленный Жанны Фриске не прошел проверку на детекторе лжи

Однако, полиграф показал, что Никитин был не так честен, как утверждал. Полиграфологи уточнили, что отношения пары длились меньше четырех лет, а Фриске делала возлюбленному дорогие подарки, вопреки тому, что Никитин уверял в обратном. По словам экс-возлюбленного Жанны, певица хотела выйти за него замуж, но и эту информацию детектор лжи опроверг.