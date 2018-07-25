Тайный возлюбленный Жанны Фриске не прошел проверку на детекторе лжи

Общественность была потрясена, узнав, что до Дмитрия Шепелева Жанна Фриске четыре года тайно встречалась с танцором из своего коллектива. 32-летний Петр Никитин, которого многие считали биологическим отцом единственного ребенка певицы, пришел в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы откровенно рассказать об отношениях с артисткой. Танцор согласился пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить свою искренность.
Однако, полиграф показал, что Никитин был не так честен, как утверждал. Полиграфологи уточнили, что отношения пары длились меньше четырех лет, а Фриске делала возлюбленному дорогие подарки, вопреки тому, что Никитин уверял в обратном. По словам экс-возлюбленного Жанны, певица хотела выйти за него замуж, но и эту информацию детектор лжи опроверг.