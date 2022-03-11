Тайно, без объяснений, но ненадолго: Слепаков вслед за российскими звездами покинул Россию

42-летний Слепаков посчитал нужным выложить в Instagram фотографию с объяснением. Юморист предстал с хмурым лицом и решил все разложить по полочкам: «Пишут, что Семен Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг такой сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве не падайте в обморок от удивления».