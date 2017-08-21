Тарзан посвятил стихи своей возлюбленной

Сегодня одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса, Наташа Королева и Сергей Глушко, он же Тарзан, празднует годовщину свадьбы. «Мой любимый 14 лет тому назад. Ты, наверное, не подозревал, что я та еще ШТУЧКА и со мной будет ох, как не просто!!! Ты взял меня в свои сильные руки, стараясь нести меня по жизни нежно с любовью, преодолевая все препятствия!!! Не отпускай меня из своих рук! Никогда!!!», — обратилась к мужу певица.

Сергей ответил Наташе стихами:

«Прошло немало всяких лет, и сложных и простых С тех пор, как слово "нет" пишу в графе про холостых И пусть простит меня Никита Джигурда, Но бог - не он, а ты - МОЯ ЗВЕЗДА!»

В официальном браке звездная пара состоит в браке с 2003 года. Незадолго до его заключения, 19 февраля 2002 года, у Королевой и Глушко родился сын Архип. Многочисленные попытки обзавестись еще одним ребенком, увы, не увенчались успехом.

Желаем паре счастья и еще долгих лет совместной жизни!

Фото: instagram.com