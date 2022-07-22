Сжигает мосты: вслед за имуществом Ургант отказывается от бизнеса в России

В последнее время у телеведущего Ивана Урганта действительно много дел. Сначала он выставил на продажу свой роскошный загородный дом и элитные апартаменты в бизнес-центре столицы, а теперь стало известно, что он также отказывается от прибыльных проектов.

21 июля шоумен решил выйти из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans, совладельцем которого был около шести лет. Ургант принял такое решение несмотря на то, что в прошлом году компания показала неплохие результаты, принеся прибыль около 22 миллионов рублей.

Таким образом, у шоумена больше не осталось никаких проектов в России, передает издание информации kp.ru.