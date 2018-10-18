Сюрпризы для наставников и громкие скандалы: чем запомнится зрителям седьмой сезон шоу «Голос»

Седьмой сезон шоу «Голос» еще не завершился, однако уже стал самым обсуждаемым за всю историю этого проекта на российском телевидении. Кресла наставников в этот раз заняли Константин Меладзе, Баста, Сергей Шнуров и Ани Лорак. В настоящее время в разгаре этап слепых прослушиваний. Каждый выпуск, который выходит в эфир, немало удивляет телезрителей.
Так, в последнем выпуске шоу, вышедшем в эфир накануне, Баста признался, что занимался балетом: «Я родился в Ростове. Потом моего отца перевели служить в Беларусь. Там я учился в школе, занимался балетом. Это стыдная часть моей биографии. Еще и дзюдо занимался. Две секции. Больше ничего не было».
Фронтмену группировки «Ленинград» достается едва ли не больше всех остальных наставников. Неделю назад одна из участниц просила примерить его модную спортивную куртку Balenciaga, а в этот раз ему дали «взятку». Правда, Сергей так и не решился попробовать яблоко, подаренное конкурсанткой.
В третьем выпуске нового сезона на сцену вышла Анастасия Мартынова, исполнившая песню Аллы Пугачевой «Ты не стал судьбой». Никто из наставников не развернул свое кресло к исполнительнице, однако после окончания номера Баста пообещал девушке разместить фрагмент ее выступления в Instagram. «Вот смотрите: у меня 2,6 млн подписчиков в соцсетях, у моих коллег тоже счет идет на миллионы. Давайте мы просто опубликуем вашу песню у себя на страничках. Поверьте, это будет даже круче, чем дальнейшее участие в шоу!». Тем не менее, пока члены жюри не выполнили обещание, данное участнице.
Скандальным стало выступление минчанки Александры Степановой, исполнившей хит «Ночных снайперов» «Ты дарила мне розы». Девушка не попала ни к одному из наставников, а резкая критика песни членами жюри не осталась незамеченной ее автором Дианой Арбениной. Несмотря на то, что «Голос» остался для Александры непокоренным, на грандиозном концерте в честь юбилея «Ночных снайперов» молодая певица выйдет на сцену спорткомплекса «Олимпийский».
Пелагея, занимавшая кресло наставника не один сезон, также решила проверить свои силы и выйти на сцену «Голоса». К белокурой красавице, представившейся Полей Телегиной из Новосибирска, развернулась лишь мужская часть жюри.
Некогда популярная певица Евгения Отрадная также попыталась вернуться на большую сцену в «Голосе», однако ее исполнение песни «Звенит январская вьюга» не очаровало звездных наставников.
Зажигательное исполнение «Hava Nagila» 17-летней Екатериной Коротковой заставило Ани Лорак пуститься в пляс. Однако танец наставницы не изменил решения участницы шоу выбрать команду Константина Меладзе.
Следите за шоу «Голос» каждую пятницу после программы «Время» на Первом канале.
Фото: instagram, кадры из программы
Видео: Youtube/Голос / The Voice Russia