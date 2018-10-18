Сюрпризы для наставников и громкие скандалы: чем запомнится зрителям седьмой сезон шоу «Голос»

Седьмой сезон шоу «Голос» еще не завершился, однако уже стал самым обсуждаемым за всю историю этого проекта на российском телевидении. Кресла наставников в этот раз заняли Константин Меладзе, Баста, Сергей Шнуров и Ани Лорак. В настоящее время в разгаре этап слепых прослушиваний. Каждый выпуск, который выходит в эфир, немало удивляет телезрителей.

Так, в последнем выпуске шоу, вышедшем в эфир накануне, Баста признался, что занимался балетом: «Я родился в Ростове. Потом моего отца перевели служить в Беларусь. Там я учился в школе, занимался балетом. Это стыдная часть моей биографии. Еще и дзюдо занимался. Две секции. Больше ничего не было».

Фронтмену группировки «Ленинград» достается едва ли не больше всех остальных наставников. Неделю назад одна из участниц просила примерить его модную спортивную куртку Balenciaga, а в этот раз ему дали «взятку». Правда, Сергей так и не решился попробовать яблоко, подаренное конкурсанткой.

В третьем выпуске нового сезона на сцену вышла Анастасия Мартынова, исполнившая песню Аллы Пугачевой «Ты не стал судьбой». Никто из наставников не развернул свое кресло к исполнительнице, однако после окончания номера Баста пообещал девушке разместить фрагмент ее выступления в Instagram. «Вот смотрите: у меня 2,6 млн подписчиков в соцсетях, у моих коллег тоже счет идет на миллионы. Давайте мы просто опубликуем вашу песню у себя на страничках. Поверьте, это будет даже круче, чем дальнейшее участие в шоу!». Тем не менее, пока члены жюри не выполнили обещание, данное участнице.