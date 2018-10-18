logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сюрпризы для наставников и громкие скандалы: чем запомнится зрителям седьмой сезон шоу «Голос»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Басты

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Месяц назад на Первом канале стартовал новый сезон суперпроекта «Голос».

Седьмой сезон шоу «Голос» еще не завершился, однако уже стал самым обсуждаемым за всю историю этого проекта на российском телевидении. Кресла наставников в этот раз заняли Константин Меладзе, Баста, Сергей Шнуров и Ани Лорак. В настоящее время в разгаре этап слепых прослушиваний. Каждый выпуск, который выходит в эфир, немало удивляет телезрителей.

Так, в последнем выпуске шоу, вышедшем в эфир накануне, Баста признался, что занимался балетом: «Я родился в Ростове. Потом моего отца перевели служить в Беларусь. Там я учился в школе, занимался балетом. Это стыдная часть моей биографии. Еще и дзюдо занимался. Две секции. Больше ничего не было».

Фронтмену группировки «Ленинград» достается едва ли не больше всех остальных наставников. Неделю назад одна из участниц просила примерить его модную спортивную куртку Balenciaga, а в этот раз ему дали «взятку». Правда, Сергей так и не решился попробовать яблоко, подаренное конкурсанткой.

В третьем выпуске нового сезона на сцену вышла Анастасия Мартынова, исполнившая песню Аллы Пугачевой «Ты не стал судьбой». Никто из наставников не развернул свое кресло к исполнительнице, однако после окончания номера Баста пообещал девушке разместить фрагмент ее выступления в Instagram. «Вот смотрите: у меня 2,6 млн подписчиков в соцсетях, у моих коллег тоже счет идет на миллионы. Давайте мы просто опубликуем вашу песню у себя на страничках. Поверьте, это будет даже круче, чем дальнейшее участие в шоу!». Тем не менее, пока члены жюри не выполнили обещание, данное участнице.

Скандальным стало выступление минчанки Александры Степановой, исполнившей хит «Ночных снайперов» «Ты дарила мне розы». Девушка не попала ни к одному из наставников, а резкая критика песни членами жюри не осталась незамеченной ее автором Дианой Арбениной. Несмотря на то, что «Голос» остался для Александры непокоренным, на грандиозном концерте в честь юбилея «Ночных снайперов» молодая певица выйдет на сцену спорткомплекса «Олимпийский».

Пелагея, занимавшая кресло наставника не один сезон, также решила проверить свои силы и выйти на сцену «Голоса». К белокурой красавице, представившейся Полей Телегиной из Новосибирска, развернулась лишь мужская часть жюри.

Некогда популярная певица Евгения Отрадная также попыталась вернуться на большую сцену в «Голосе», однако ее исполнение песни «Звенит январская вьюга» не очаровало звездных наставников.

Зажигательное исполнение «Hava Nagila» 17-летней Екатериной Коротковой заставило Ани Лорак пуститься в пляс. Однако танец наставницы не изменил решения участницы шоу выбрать команду Константина Меладзе.

Следите за шоу «Голос» каждую пятницу после программы «Время» на Первом канале.

Фото: instagram, кадры из программы

Видео: Youtube/Голос / The Voice Russia

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет
Фанат показал, как выглядит Виктория Боня без фотошопа и макияжа