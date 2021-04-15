Сюрприз на вечер, пирожки из детства: кто и как поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения

Вероятно, в особняке Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь в четверг устроят пышное торжество. Кто придет на ужин, станет известно только вечером.

Чуть позже Пугачева заторопилась в столовую. «Вот раз в год, на день рождения Аллы, Оксана ей печет пирожки», — объяснил Галкин, провожая именинницу на завтрак. На кухне певицу ждали пирожки «из детства». На столе также были ваза с яблочным повидлом, масленка, шоколад, творог и сметана. «Это пирожки из моего детства! Я сейчас буду их лопать!», — подчеркнула Алла Борисовна.