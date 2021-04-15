Сюрприз на вечер, пирожки из детства: кто и как поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения
Фото: Global Look Press
Первыми поздравили артистку ее дети, Гарри и Лиза, а также супруг Максим Галкин. Муж Примадонны российской эстрады запечатлел двойняшек в школьной форме с букетами цветов. Они вместе ждали, пока мама спустится в гостиную, подарили ей самодельные открытки, рисунки, цветы и отправились на занятия. Гарри прочел для Пугачевой трогательное поздравление и намекнул, что вечером ее ждет еще один сюрприз. «Когда гости придут», — не стал раскрывать подробностей мальчик.
Вероятно, в особняке Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь в четверг устроят пышное торжество. Кто придет на ужин, станет известно только вечером.
Чуть позже Пугачева заторопилась в столовую. «Вот раз в год, на день рождения Аллы, Оксана ей печет пирожки», — объяснил Галкин, провожая именинницу на завтрак. На кухне певицу ждали пирожки «из детства». На столе также были ваза с яблочным повидлом, масленка, шоколад, творог и сметана. «Это пирожки из моего детства! Я сейчас буду их лопать!», — подчеркнула Алла Борисовна.
Фото: Instagram/@orbakaite_k
Старшая дочь исполнительницы Кристина Орбакайте тоже одной из первых трогательно поздравила маму. Теплые слова она написала в своем блоге. «С днем рождения, родная! Душа наша и притяжение!», — подписала она фотографии на своей странице и сопроводила хештегом #сднемрождениямама.
Фото: Instagram/@igor_nikolaev_music
Коллеги и друзья певицы уже с утра поздравляют Пугачеву с ее днем. Композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова, известная бизнесвумен Алина Родель, юморист Владимир Винокур (который с молодости дружит со звездой) в честь 72-летия поделились со своими подписчиками фотографиями из личного архива.
Фото: Instagram/@vladimir_vinokur
Винокур опубликовал забавный снимок, сделанный во время гастролей. В кадре он пытается поцеловать Аллу Борисовну, а та уворачивается от него. Он пожелал ей долгие годы радовать близких и фанатов.
Фото: Instagram/@koteljnik
Поностальгировать в день рождения певицы решил и юморист Ефим Шифрин. Он разместил кадр, на котором Пугачева держит его под руку. Фотография, судя по всему, была сделана на одном из концертов, где они вместе выступали. Поклонники певицы не остались в стороне: уже с утра начали отправлять ей пожелания здоровья и счастья.
Фото: Instagram/@maxgalkinru, Instagram/@orbakaite_k, Instagram/@vladimir_vinokur, Instagram/@koteljnik, Instagram/@igor_nikolaev_music, Instagram/@uliaveronika, Instagram/@alinarodel, Global Look Press, Instagram/@alla_orfey
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