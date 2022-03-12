Сюрприз для родителей: актриса Марина Орлова ждет двойню
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/marinaorlovaofficial
Еще совсем недавно девушка радовалась беременности и строила предположения касательно пола ребенка, а сегодня выяснилось, что она ждет двойню. Марина Орлова, не скрывая восторга, поделилась со всеми радостной новостью.
«У нас будет сразу два малыша! Могла ли я когда-то подумать, что это случится со мной? Счастье переполняет меня дважды! Как такое возможно? Три сердца стучит во мне. Чудеса! Когда я увидела их на экране во время УЗИ, я расплакалась. Мы еще не знакомы, но я уже так сильно люблю их обоих. Пол малышей мы еще не знаем, но это неважно. Важно, что теперь у нас будет такая большая семья!» — радуется Марина.
Многоплодная беременность, скорее всего, связана с генетической предрасположенностью: у Георгия есть брат-близнец Аркадий. Актриса также поблагодарила своего супруга Георгия Кирьянова за заботу, любовь и терпение всех ее прихотей.
«Это какое-то невероятное чудо и везение, такой подарок. По статистике, вероятность рождения близнецов у среднестатистической женщины составляет всего 3%, и невероятным способом моя любимая попала в эти 3%. Скоро в нашей жизни будет целых два маленьких чуда, я не знаю, кто там (мальчик или девочка или и то, и то ), но я люблю их двоих, а точнее всех троих, теперь в Марине бьется три сердца. Это невероятное чувство», — отметил Кирьянов.
Пара поженилась в 2021 году. Предложение руки и сердца было сделано во время прогулки на воздушном шаре. К слову, помолвочное кольцо было точь-в-точь как у Грейс Келли.
Фото и видео: instagram.com/marinaorlovaofficial