Сюрприз для родителей: актриса Марина Орлова ждет двойню

Еще совсем недавно девушка радовалась беременности и строила предположения касательно пола ребенка, а сегодня выяснилось, что она ждет двойню. Марина Орлова, не скрывая восторга, поделилась со всеми радостной новостью.

«У нас будет сразу два малыша! Могла ли я когда-то подумать, что это случится со мной? Счастье переполняет меня дважды! Как такое возможно? Три сердца стучит во мне. Чудеса! Когда я увидела их на экране во время УЗИ, я расплакалась. Мы еще не знакомы, но я уже так сильно люблю их обоих. Пол малышей мы еще не знаем, но это неважно. Важно, что теперь у нас будет такая большая семья!» — радуется Марина.