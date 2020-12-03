Сысоева в стильном образе, Кафельникова в мини и ботфортах и другие звезды на модной презентации

Смелая современная интерпретация темы Serpenti оказалась близкой и понятной во всех концах мира. Токийский дизайнер Юн Ан, создательница бренда Ambush, предложила эстетику, которая не оставляет равнодушыми. Феномен проанализировала модная московская художница Мария Янковская. К ней в мастерскую на арт-квартирник заглянули поклонницы Bvlgari, среди которых Алеся Кафельникова, Аглая Тарасова, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Надежда Сысоева, Маргарита Мамун и многие другие.

Надежда Сысоева появилась на мероприятии в неожиданно скромном наряде. Алеся Кафельникова позировала фотографам в объемном пиджаке цвета хаки с широким поясом, короткой юбке и в белых ботфортах.