Сысоева в стильном образе, Кафельникова в мини и ботфортах и другие звезды на модной презентации
Фото: Пресс-служба
Смелая современная интерпретация темы Serpenti оказалась близкой и понятной во всех концах мира. Токийский дизайнер Юн Ан, создательница бренда Ambush, предложила эстетику, которая не оставляет равнодушыми. Феномен проанализировала модная московская художница Мария Янковская. К ней в мастерскую на арт-квартирник заглянули поклонницы Bvlgari, среди которых Алеся Кафельникова, Аглая Тарасова, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Надежда Сысоева, Маргарита Мамун и многие другие.
Надежда Сысоева появилась на мероприятии в неожиданно скромном наряде. Алеся Кафельникова позировала фотографам в объемном пиджаке цвета хаки с широким поясом, короткой юбке и в белых ботфортах.
Фото: Пресс-служба
Специально для этого случая Маша Янковская создала инсталляцию — соединив холст и сумки Bvlgari, она иллюстрирует идею о том, как прикосновения влияют на восприятие предмета.
Фото: Пресс-служба
«Я решила исказить опыт взаимодействия с предметами люкса, поместив аксессуары в художественное поле и предложив зрителю нестандартно получить тактильный опыт», — представила свое произведение Маша.
Фото: Пресс-служба
Гостьи поразились, насколько при своей инновационности коллекция предана кодам Bvlgari — округлость линий, навеянная драгоценными камням, и дерзкая яркость их цвета, которым любят играть мастера римского дома. На ощупь еще тоньше чувствуется ювелирность деталей — вся фурнитура делается по тем же технологиям, что и украшения. Причем, даже будучи обтянута кожей, знаковая голова змеи мгновенно узнаваема.
Многие согласились со словами Марии о том, «перед нами некий арт-объект, заставляющий забыть об утилитарности. Какая-то мега-современная штуковина, будто из космоса прилетела, из какой-то другой вселенной и прямо из будущего».
Фото: пресс-служба
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