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Сысоева — в откровенном платье, Галустян с супругой — в коже и другие на премьере «Дракулов»

Сегодня, 14 октября, в кинотеатре «Каро» состоялась премьера комедийного фильма ужасов режиссера Ильи Куликова «Дракулов». Главные роли в картине сыграли Михаил Галустян и Денис Васильев. Премьерный показ поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса: Надежда Сысоева, Алена Водонаева, Алексей Чадов, Алиса Вокс, Елена Борщева, Александр Ревва и другие.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Сысоева

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Комедия рассказывает историю юриста Петра, который приехал в имение графа Дракулова оформить покупку дома в Москве.

Одна из актрис, сыгравших в фильме, и бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поразила посетителей кинопоказа своим образом. Артистка надела черное платье в пол с прозрачной спиной.

Надежда Сысоева на премьере фильма «Дракулов»

Михаил Галустян и его супруга Виктория гармонично смотрелись рядом друг с другом в кожаных куртках.

Блогер Наталья Краснова позировала на красной дорожке в образе привлекательной ведьмы. Звезда предпочла черное платье с разрезом по ноге, блестящим верхом и прозрачными рукавами. Наталья дополнила свой аутфит прямыми распущенными волосами и натуральным макияжем.

Наталья Краснова на премьере фильма «Дракулов»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени»Юлия Михалкова надела на премьеру комплект из мини-юбки и пиджака с вырезом на животе. Внимание привлекла обувь актрисы — высокие ботинки-гладиаторы на грубой подошве с золотыми вставками.

Юлия Михалкова на премьере фильма «Дракулов»

Премьера картины «Дракулов» в России состоится 21 октября.

Фото и видео: Макс Светский / Passion.ru