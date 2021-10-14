Сысоева — в откровенном платье, Галустян с супругой — в коже и другие на премьере «Дракулов»

Михаил Галустян и его супруга Виктория гармонично смотрелись рядом друг с другом в кожаных куртках.

Блогер Наталья Краснова позировала на красной дорожке в образе привлекательной ведьмы. Звезда предпочла черное платье с разрезом по ноге, блестящим верхом и прозрачными рукавами. Наталья дополнила свой аутфит прямыми распущенными волосами и натуральным макияжем.