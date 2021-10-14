Сысоева — в откровенном платье, Галустян с супругой — в коже и другие на премьере «Дракулов»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Комедия рассказывает историю юриста Петра, который приехал в имение графа Дракулова оформить покупку дома в Москве.
Одна из актрис, сыгравших в фильме, и бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поразила посетителей кинопоказа своим образом. Артистка надела черное платье в пол с прозрачной спиной.
Михаил Галустян и его супруга Виктория гармонично смотрелись рядом друг с другом в кожаных куртках.
Блогер Наталья Краснова позировала на красной дорожке в образе привлекательной ведьмы. Звезда предпочла черное платье с разрезом по ноге, блестящим верхом и прозрачными рукавами. Наталья дополнила свой аутфит прямыми распущенными волосами и натуральным макияжем.
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени»Юлия Михалкова надела на премьеру комплект из мини-юбки и пиджака с вырезом на животе. Внимание привлекла обувь актрисы — высокие ботинки-гладиаторы на грубой подошве с золотыми вставками.
Премьера картины «Дракулов» в России состоится 21 октября.
Фото и видео: Макс Светский / Passion.ru