Сыр "Милявский" и душ Шарко: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Иосиф Пригожин сыграл в футбол с Виктором Дробышем. А Ольга Кабо рассказала об одной из любимых процедур для поддержания тонуса организма.
Катерина Шпица находится на съемках в Керчи, откуда делится фотографиями в купальнике и пуховике. А Ксения Собчак поделилась фотографиями со съемок нового проекта, в котором принимает участие.
Лиза Арзамасова, Юлия Пересильд и другие актеры провели в московском саду «Эрмитаж» «Галафест» в поддержку благотворительного фонда «Галчонок».
Невозможно в фотоотчёте отразить все краски и настроение ГалаФеста! Столько лиц замечательных, столько событий. Решила смонтировать маленькое видео. Спасибо @galchonok_fond за чудесный праздник для детей и взрослых! 🌺 и огромное спасибо удивительной и зажигательной @juliaperesild !!! ❤️🌺🙏🏻 Юля, дорогая, ты поднимаешь всех нас на дело, объединяешь, заряжаешь правильным настроением, генерируешь идеи, находишь время и силы для всех. Я восхищаюсь твоей неутомимостью и твоей силой духа. Ещё и ещё раз хочу сказать тебе спасибо за вдохновение, за пример. 🌺 ❤️🙏🏻 #юлияпересильд #галчонок #галчонокфонд #галафест #галафест2017 #galchonok_fond #садэрмитаж #друзья #актеры
Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)
Светлана Бондарчук не только закрыла на зиму соленые огурцы, но и вместе с Надеждой Оболенцевой приняла участие в модных съемках.
🙊🙉 @terexov мы тебя очень ждали, Саша! 👗🎄
Публикация от VR (@a030aa)
Лолита Милявская рассказала, что в честь нее назвали сыр. А Резо Гигинеишвили поделился фотографией с Анджелиной Джоли, сделанной на кинофестивале в Теллуриде.
At the welcome party hosted by the Academy. 🥂Она чудо. 🎬🍿#hostages_film @kinonebo
Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)
Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова показала фотографии с девичника, а Алена Водонаева похвасталась покупкой свадебных туфель.
Яна Чурикова поздравила бабушку с 80-летием. Татьяна Навка сходила с дочкой Надей в зоопарк, а Мария Кожевникова слетала на один день в Грецию.
Да, друзья) Это Греция, Салоники! ☀️ Good morning, friends 😘
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
Олег Газманов и Екатерина Андреева со вторыми половинками поделились фотографиями и видео из Черногории.
По морям по волнам с @ekaterinaandreeva_official и @marinagazmanova #будва #лето #солнце
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
3 сентября многие знаменитости вспомнили хит Михаила Шуфутинского с одноименным названием.
Сегодня третье сентября. Просто третье сентября. Просто лет 25 назад я написал этот текст. И он живёт. И каждый год в этот день мы созваниваемся с Игорем Крутым и напеваем друг другу эту песню...) ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ (музыка #игорькрутой слова #игорьниколаев исп. @mikhail.shufutinsky )
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)