Чем запомнились прошедшие звездные выходные (2-3 сентября)

Иосиф Пригожин сыграл в футбол с Виктором Дробышем. А Ольга Кабо рассказала об одной из любимых процедур для поддержания тонуса организма.

Катерина Шпица находится на съемках в Керчи, откуда делится фотографиями в купальнике и пуховике. А Ксения Собчак поделилась фотографиями со съемок нового проекта, в котором принимает участие.

Лиза Арзамасова, Юлия Пересильд и другие актеры провели в московском саду «Эрмитаж» «Галафест» в поддержку благотворительного фонда «Галчонок».

Светлана Бондарчук не только закрыла на зиму соленые огурцы, но и вместе с Надеждой Оболенцевой приняла участие в модных съемках.

🙊🙉 @terexov мы тебя очень ждали, Саша! 👗🎄 Публикация от VR (@a030aa) Сен 2 2017 в 9:08 PDT

Лолита Милявская рассказала, что в честь нее назвали сыр. А Резо Гигинеишвили поделился фотографией с Анджелиной Джоли, сделанной на кинофестивале в Теллуриде.

At the welcome party hosted by the Academy. 🥂Она чудо. 🎬🍿#hostages_film @kinonebo Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) Сен 2 2017 в 10:30 PDT

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова показала фотографии с девичника, а Алена Водонаева похвасталась покупкой свадебных туфель.

Яна Чурикова поздравила бабушку с 80-летием. Татьяна Навка сходила с дочкой Надей в зоопарк, а Мария Кожевникова слетала на один день в Грецию.

Да, друзья) Это Греция, Салоники! ☀️ Good morning, friends 😘 Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Сен 2 2017 в 1:09 PDT

Олег Газманов и Екатерина Андреева со вторыми половинками поделились фотографиями и видео из Черногории.

По морям по волнам с @ekaterinaandreeva_official и @marinagazmanova #будва #лето #солнце Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Сен 2 2017 в 2:18 PDT