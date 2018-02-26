Сыновья Такшиной и Антипенко растут идеальными мужчинами

Казалось бы не так давно поклонники сериала «Не родись красивой» восхищались красивой «экранной» парой — Юлией Такшиной и Григорием Антипенко — и их крошками-сыновьями. Пара распалась, мальчики выросли: Ивану уже десять лет, а Федору — восемь. Актриса воспитала их настоящими джентльменами, что выяснилось благодаря недавнему интервью со старшеньким.

С первых минут Ваня изрядно удивил редактора журнала «СтарХит» Александру Мартынову: встретив ее в мамином авто, мальчик тут же предложил настроить кондиционер потеплее: он заметил, что дама замерзла на улице.

В доверительной беседе Иван сообщил, что они с братом обожают радовать близких. Даже празднуя свои дни рождения они не забывают о маме. «Нам нравится устраивать сюрпризы маме. Например, нарисовать красивую открытку, дождаться, когда она отвернется, и тихонько подложить куда-нибудь. Ей приятно — сразу улыбаться начинает и добреет», — признался маленький мужчина.

Время от времени, когда мама уезжает на гастроли, им приходится оставаться с бабушкой и дедушкой. «Мы их любим и стараемся заботиться: можем посуду помыть, в магазин сбегать и даже суп приготовить», — делится Ваня.

Несмотря на то, что пара уже не вместе, папа мальчиков Григорий Антипенко активно участвует в их воспитании. Ребята обожают играть с ним в шахматы: «Если дедушка им иной раз поддается, то папа — никогда. Игра у Вани стала лучше, серьезнее — не по 5–10 минут, а по 15–20 или даже по часу. Хороший признак, значит, размышляет, углубляется в процесс», — рассказала мама.