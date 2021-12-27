Сына Максима Дрозда выписали из больницы после нападения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/maxdrozd
В больницу сын актера 24-летний Егор попал 12 декабря после жестокого избиения около одного из ночных клубов на улице Покровка.
«Добрый день! У нас пока все штатно. Головные боли меньше, чувствует себя лучше. На следующей неделе СКТ головного мозга контроль. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава Богу!» — писал в Максим Дрозд неделю назад в своем инстаграм.
Неизвестный нанес Егору несколько ударов, он не смог устоять на ногах и упал, сильно ударившись головой. Он смог добраться до дома, где уже и вызвал скорую. После госпитализации ему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Состояние молодого человека было очень тяжелым. Звездный отец в своем инстаграм призывал молиться за сына.
Егор Дрозд пошел по стопам отца. Молодой человек учится в Школе-Студии МХАТ в мастерской у Брусникина.
Фото: Instagram