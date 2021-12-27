Сына Максима Дрозда выписали из больницы после нападения

В больницу сын актера 24-летний Егор попал 12 декабря после жестокого избиения около одного из ночных клубов на улице Покровка.

«Добрый день! У нас пока все штатно. Головные боли меньше, чувствует себя лучше. На следующей неделе СКТ головного мозга контроль. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава Богу!» — писал в Максим Дрозд неделю назад в своем инстаграм.