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«Сын женится!»: Лариса Гузеева рассказала о свадьбе

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

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Актриса и телеведущая поделилась радостным известием.

В семье Ларисы Гузеевой сегодня праздник — ее 26-летний сын Георгий Толордава и его возлюбленная Анна сыграют свадьбу. Без пяти минут свекровь сообщила об этом в Instagram: «Сегодня мой единственный, неповторимый, любимый СЫН ЖЕНИТСЯ! Фото будет много- благодарить буду всех, кто нас любит и помогает!».

Георгий и Анна знакомы уже давно, Лариса неоднократно отмечала, что очень довольна выбором наследника. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Георгий сделал в августе 2017 года. В блоге телеведущей много фотографий с будущей невесткой, а главное пожелание Гузеевой — побольше детей. «Я жалею, что в свое время не родила десяток, и прошу молодых не повторять моих ошибок: двое детей – это очень мало!» — цитировали Ларису СМИ.

Многочисленные подписчики поздравили телеведущую: «Свекровь!!!! Звучит гордо!!!», «От всей души поздравляю Вас!!! Это очень волнительный день для мамы! Красивого Вам праздника и Счастливой жизни молодым. Вы мой кумир! Обожаю!», «От всей души поздравляю молодоженов!!!Любви безмерной и счастья!!!!!», «Поздравления от всего сердца!», «Счастья вашему сыночку!».

Отметим, что у Ларисы Гузеевой также есть 18-летняя дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.

Фото: instagram

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