«Сын женится!»: Лариса Гузеева рассказала о свадьбе

Георгий и Анна знакомы уже давно, Лариса неоднократно отмечала, что очень довольна выбором наследника. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Георгий сделал в августе 2017 года. В блоге телеведущей много фотографий с будущей невесткой, а главное пожелание Гузеевой — побольше детей. «Я жалею, что в свое время не родила десяток, и прошу молодых не повторять моих ошибок: двое детей – это очень мало!» — цитировали Ларису СМИ.

Многочисленные подписчики поздравили телеведущую: «Свекровь!!!! Звучит гордо!!!», «От всей души поздравляю Вас!!! Это очень волнительный день для мамы! Красивого Вам праздника и Счастливой жизни молодым. Вы мой кумир! Обожаю!», «От всей души поздравляю молодоженов!!!Любви безмерной и счастья!!!!!», «Поздравления от всего сердца!», «Счастья вашему сыночку!».

Отметим, что у Ларисы Гузеевой также есть 18-летняя дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.