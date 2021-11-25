Сын Заворотнюк рассказал о своей возлюбленной, которая оказалась почти копией его матери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sofidrosselmeyer
Майкл Стрюков, сын Анастасии Заворотнюк, представил поклонникам свой новый сингл. А заодно рассказал о том, что происходит в его жизни. Как оказалось, у подросшего сына актрисы уже есть жена — гражданская. Девушку зовут Соня, и она активно помогала возлюбленному в подготовке альбома — она художник и участвовала в создании обложки. А еще она оказалась очень похожа на мать своего избранника.
«Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержал эту незаурядную авантюру, а именно: моей жене, пока только гражданской (но это пока), и одновременно художнице данной обложки, Гошану — человеку не давшему мне в процессе записи сойти с ума, и Алесе, сыгравшей все барабанные партии, которые, определенно, вывели песню на абсолютно новый уровень», — написал он.
Напомним, для 21-летнего Майкла музыка не только хобби, но и основной способ заработка — молодой человек дает уроки игры на гитаре.
Ранее он жил в США, однако, как и Анна, вернулся в Россию после того, как узнал о страшной болезни матери.
Фото: Instagram, Global Look Press