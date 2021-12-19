Сын Юрия Никулина не скорбел после смерти отца: «У меня слез не было»

Максим Никулин продолжает дело своего звездного отца и является художественным руководителем Цирка на Цветном бульваре в Москве. В честь 100-летия Юрия Никулина его сын сделал признание в программе «Однажды...» на канале НТВ о том, что даже не плакал, узнав о смерти отца.

«Мне позвонили и сообщили об этом, когда мы с мамой садились в лифт. Мы каждый день ездили в больницу навещать его. Мы сели в лифт, и тут мне сказали, что отца не стало. Все эти дни вплоть до похорон на Новодевичьем и поминок я сидел в цирке, в Манеже, в кабинете, у меня слез не было. Я не знаю почему», — рассказал Максим.

Никулин-младший уверен, что ему необходим был еще один эмоциональный удар, для того чтобы пришло осознание горя от утраты любимого отца. И буквально через месяц после ухода Юрия Максим лишился любимой собаки. «А через месяц попала собака под машину, тогда не мог остановиться два дня, плакал... Нужен был какой-то толчок, и тогда стало легче», — вспоминает Максим.

Напомним, что Юрий Никулин скончался 21 августа 1997 года от проблем с сердцем на фоне сахарного диабета. Две недели врачи боролись за жизнь артиста после сложнейшей операции и комы.