Сын юмориста Семена Альтова попал в страшную аварию под Петербургом
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Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Петербургский бизнесмен и сын известного сатирика Семена Альтова Павел Альтов попал в больницу после серьезной аварии, которая произошла на трассе «Скандинавия» под Петербургом.
После столкновения с фонарным столбом машину разорвало пополам. К счастью, сам Павел остался жив, однако получил серьезную травму спины и был госпитализирован в больницу Токсово.
Сам Альтов уже прокомментировал инцидент изданию 78.ru и объяснил, что произошло.
«Все, что нужно в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают», — заявил он.
Причиной аварии, по его словам, стали погодные условия.
«Скользкая дорога там, поэтому занесло. Конечно, погодные условия… "Скандинавия" — это хорошая дорога, именно поэтому там часто случаются всякие происшествия: люди думают, что она очень хорошая и могут себе что-то позволить. Павел хорошо водит, он профессионал. Он в стабильном состоянии. Подробностей не знаю, я не врач. Пока к нему не пускают — дня через два».
Фото: Global Look press