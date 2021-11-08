passion.ru
1 мин.

Сын юмориста Семена Альтова попал в страшную аварию под Петербургом

48-летний Павел Альтов оказался в больнице после того, как попал в аварию на автомобиле Porsche, который от удара буквально разорвало пополам. Сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице Токсово. Состояние бизнесмена оценивают как стабильное, однако в аварии он получил серьезную травму спины.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Семен Альтов

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Петербургский бизнесмен и сын известного сатирика Семена Альтова Павел Альтов попал в больницу после серьезной аварии, которая произошла на трассе «Скандинавия» под Петербургом.

После столкновения с фонарным столбом машину разорвало пополам. К счастью, сам Павел остался жив, однако получил серьезную травму спины и был госпитализирован в больницу Токсово.

Сам Альтов уже прокомментировал инцидент изданию 78.ru и объяснил, что произошло.

«Все, что нужно в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают», — заявил он.

Причиной аварии, по его словам, стали погодные условия.

«Скользкая дорога там, поэтому занесло. Конечно, погодные условия… "Скандинавия" — это хорошая дорога, именно поэтому там часто случаются всякие происшествия: люди думают, что она очень хорошая и могут себе что-то позволить. Павел хорошо водит, он профессионал. Он в стабильном состоянии. Подробностей не знаю, я не врач. Пока к нему не пускают — дня через два».

Фото: Global Look press

Новости партнеров
О чем говорят