Сын юмориста Семена Альтова попал в страшную аварию под Петербургом

Петербургский бизнесмен и сын известного сатирика Семена Альтова Павел Альтов попал в больницу после серьезной аварии, которая произошла на трассе «Скандинавия» под Петербургом.

После столкновения с фонарным столбом машину разорвало пополам. К счастью, сам Павел остался жив, однако получил серьезную травму спины и был госпитализирован в больницу Токсово.