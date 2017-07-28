Старший сын Константина Хабенского проводит лето с новой семьей

С тех пор как в 2008 году в семье Константина Хабенского произошла трагедия (от рака скончалась его первая жена Анастасия), актер предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Известно, что его старший сын, девятилетний Иван, растет вдали от новой семьи — в Испании. Но это лето мальчик решил провести с папой, мачехой и сестрой. Друг Константина поделился с прессой деталями быта звездного семейства.

Так, сын уже побывал с отцом в Сочи на фестивале организованных Хабенским студий творческого развития «Оперение». После они вместе отправились в Подмосковный дом, где живет семья. Иван быстро поладил с годовалой сестренкой Сашей, родившейся во втором браке папы, местными мальчишками — они уже успели сходить на рыбалку. Константин учит сына доить коров, пилить, строгать, разжигать костер, жарить шашлыки, делать рогатку — не хочет, чтобы мальчик вырос изнеженным.

Мачеха, Ольга Литвинова, тоже нашла с ребенком общий язык. «Костя рассказал, что даже был момент, когда Ваня назвал ее мамой. Но как-то сразу же встрепенулся, словно испугавшись. Костя сказал сыну: "Ваня, все нормально, это хорошо". Мальчику наверняка не хватает материнской любви», — поделился друг семьи с редактором сайта «КП». Хабенский бережет Олю, которая сейчас ухаживает за малышкой, сам моет за нее полы, и женщина отвечает взаимностью.

Это лето стало своеобразной наградой Ивану за отличную учебу. Все остальное время мальчик учится за границей: живет в интернате при Школе Святого Игнасио в Барселоне, свободно владеет английским, испанским, планирует поступать в Оксфорд или Гарвард.

«Хабенский сказал мне: дескать, боюсь лишь одного — что я отнимаю у Вани детство. Но отметил: мол, крутое образование даст сыну шанс стать умнее и лучше меня», — рассказал друг.

Поклонники Константина уверены: его дети вырастут мудрыми и добрыми, ведь перед ним всегда булет пример, который подает папа — почти все свое время он посвящает помощи тяжело больным детям и привлекает к деятельности своего фонда друзей и коллег.

Фото: globallookpress.com, instagram.com