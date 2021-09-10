Сын Владимира Конкина рассказал, как отец напал на него и едва не убил

«Мы пришли с Софией домой к отцу. Он нас через дверь послал на три буквы. Не открыл дверь и все. Я могу ночевать хоть на вокзале. А как же София? Меня это подорвало тогда. Просто все то унижение, которое я терпел всю свою жизнь, вскипело. Посттравматический синдром — вещь серьезная. Я не выдержал, полез по лестнице стучать в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел. Знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете? У меня две дыры остались. Чудом он меня не застрелил, не попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь», – рассказал он.

После смерти Софии поклонники очень беспокоятся за ее маленькую дочь Алису, которую осталась без мамы. Сам Конкин не стал забирать ее к себе, полагая, что не сумеет достойно воспитать.